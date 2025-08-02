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1次看川普關稅開獎各國最新反應！台灣20％稅率非最終目標

2025/08/02 12:15

川普公布，對台灣的關稅稅率為20%。（路透資料照）川普公布，對台灣的關稅稅率為20%。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕綜合媒體報導，台灣時間8月1日上午，美國白宮公布了新一波的全球對等關稅行政命令，其中對台灣的關稅稅率為20%，以下為各國最新對川普稅率的回應。

台灣

川普（Donald Trump）政府公布台灣最新對等關稅稅率為20%，總統府、行政院皆指這為暫時性稅率。

總統賴清德台灣時間昨（1）日上午說，談判到目前為止雖然有階段性成果，從先前稅率32%調降至20%，但這並非台灣談判的最終目標，後續談判將爭取對台灣更有利、更合理的稅率。

賴總統談到，美國政府也表達意願跟台灣進行談判，目前技術性磋商已經完成，但尚未進行總結會議，才會暫時是20%稅率。

日本

日本7月23日與川普達成協議，關稅從25%降至15%，汽車關稅同樣調降至15%。

根據《NHK》報導，內閣官房長官林芳正1日在記者會上表示，新稅率「將降低美國貿易政策不確定性，減少經濟衰退風險」。林芳正還表示，日本仍需仔細檢視相關措施，並持續敦促美國政府盡快履行美日貿易協議，包含減少對日本汽車及其零組件的關稅。

柬埔寨

關稅從原先的49%大幅降至19%，總理洪馬奈在臉書發文表示，「這對柬埔寨公民和經濟發展是個好消息」，還感謝川普「促成柬埔寨軍隊與泰國軍隊停火」，兩國上週才爆發邊境衝突。

泰國

財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）在X平台發文指出，19%稅率「反映泰美之間的深厚友誼與夥伴關係」，較原先的36%大幅下降。他強調，政府認知到關稅對企業及農民的影響，已準備全面支持措施，包括軟性貸款、補貼及稅務措施。

印度

《CNBC》報導，印度尚未與美國達成協議，仍面臨25%關稅。

商工部長戈耶爾（Piyush Goya）向國會表示，印度正與美國協商，爭取在今年10月至11月以前達成一項協議，並強調政府高度重視保護農民、企業家及中小企業，將採取一切措施維護國家利益。

澳洲

《CNBC》報導，美國維持對澳洲10%關稅，為美國貿易夥伴中稅率最低國家之一。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）稱其為對政府的肯定，「代表澳洲產品現在在美國市場上競爭力更強」，並稱澳洲與美國外交以「冷靜且穩健」方式進行。

《路透》報導指出，法瑞爾表示，這意味著澳大利亞產品現在在美國市場上更具競爭力。

紐西蘭

紐西蘭官員表示，他們將遊說美國政府下調當前的15%關稅，這項稅率高於川普4月對紐國宣布的10%基準關稅。

紐西蘭貿易部長麥克雷（Todd McClay）告訴當地媒體，紐國被加諸更高關稅，似乎是出於對美貿易順差，但每年僅約5億美元的順差金額並不顯著。

他說：「許多出口商表示，他們能夠承受10%的關稅，或者在許多情況下將其轉嫁出去，但15%的關稅將對我們的出口商產生更大的影響。」麥克雷表示，與美國的談判將繼續進行，他將推動降低關稅。

挪威

挪威被徵收15%關稅，與4月公布的相同。挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Støre）表示，迄今為止與美國的談判富有建設性，但也充滿挑戰，但表示，兩國達成協議的目標依然不變。

瑞士

川普祭出高達39%的關稅，瑞士政府對此表示「非常遺憾」。總統兼財政部長凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）坦言，與川普的最後通話未能達成協議，「貿易逆差仍是關鍵問題」。

瑞士聯邦委員會則表示，儘管雙邊談判取得了進展，瑞士從一開始就採取了非常建設性的立場，但美國仍打算單方面對瑞士進口產品徵收額外關稅，對此深感遺憾。

該委員會補充說：「瑞士一直並將繼續與美國相關部門保持聯繫。瑞士將繼續尋求與美國透過談判解決問題。」

馬來西亞

馬來西亞的關稅稅率從25%變19%，投資、貿易和工業部表示是「重大成就」，且馬來西亞未損及關鍵國家利益便與美方達成協議。

該部會發布聲明指出：「馬來西亞在多項『紅線』項目上堅持立場，在未損害國家主權下達成19%關稅。」

加拿大

加拿大被課徵35%關稅，且措施已生效。總理卡尼（Mark Carney）表示，加拿大對美國提高關稅感到失望，並在X上發文表示，美國關稅將對木材、鋼鋁和汽車等產業造成嚴重衝擊。

他矢言採取行動，保護加拿大就業機會、促進本國產品銷售、投資加強產業競爭力，並推動出口市場多元化。

巴基斯坦

巴基斯坦被課徵19%關稅，比鄰國印度目前面臨的25%稅率低，官方稱這項正面措施有望促進貿易與經濟成長。

巴基斯坦財政部發表聲明說，預期修訂後的關稅有助關鍵出口產業，尤其是仍為巴國出口經濟支柱的紡織業。

南非

根據最新數據，南非面臨30%的關稅。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在1份聲明中對關稅表示「擔憂」，並表示南非將繼續與美國談判。

拉瑪佛沙表示：「政府一直在與美國接觸，並已提交1份旨在加強互利貿易和投資關係的框架協議。所有與美國接觸的溝通管道均保持暢通，我們的談判代表已做好準備，等待美國的邀請。」

拉瑪佛沙補充，針對受關稅影響的公司、生產商和工人的支持方案也正在最終確定中。

斯里蘭卡

對於將面臨20%的關稅（較最初的44%大幅下降），斯里蘭卡表示寬慰，並表示希望進一步削減。

財政部官員蘇里亞佩魯馬（Harshana Suriyapperuma）對記者表示：「我們很高興我們對美國出口的競爭力得以保持。」

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