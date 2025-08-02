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台美關稅談判若有進展並取得共識 台股衝擊可望降低

2025/08/02 08:12

投信機構表示，台美關稅談判進展，台股衝擊可望降低。（資料照）投信機構表示，台美關稅談判進展，台股衝擊可望降低。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕關稅談判是各國最關注的焦點議題。投信機構表示，未來只要台美雙方持續溝通並找到共識，可望如先前的日韓及歐盟一樣，目前的20%稅率再獲得調降，則對台股的衝擊將降低。另外，目前尚未宣布半導體相關關稅，半導體設備則多來自台灣廠區貢獻，後續效應亦值得留意，「若稅率能優於預期，對台股仍具正面效益。」

台新臺灣永續高息中小型ETF基金 （00936）經理人黃鈺民表示，美國總統川普美東時間31日簽署行政命令，宣布各國的對等關稅，行政院長卓榮泰表示稍早美方通知的是暫時性關稅，台美雙方後續將！持續磋商並一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，後市仍有轉寰空間，未來只要台美雙方持續溝通並找到共識，可望如先前的日韓及歐盟一樣，目前的20%稅率再獲得調降，則對台股的衝擊將降低。

投信業者表示，美方先對我國公布20%的「暫時性稅率」，臺美雙方後續將持續磋商，而且雙方將一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，只要達成協議，將可望再調降對等關稅稅率，並爭取232條款關稅優惠待遇。

此外，黃鈺民指出，台灣20%對等關稅消息宣布後，中小型股票表現較為強勢，而中小型電子股第二季業績表現亦吸睛，近期IC設計與PCB、電子材料設備等概念股拉動，也激勵中小型台股ETF走揚，建議投資人可以持續關注財報亮眼的中小型企業。

黃鈺民表示，受關稅議題干擾及波段已經漲多，台股短線將趨於震盪，個股表現為主，預期小型股將優於大型股，因為中小股易成為主力大戶及投信法人作帳行情的標的。

此外，在股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩，因此，投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度，建議優先布局台股高息中小股ETF，一次掌握中小股的爆發力行情。

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