川普砌關稅高牆稅率飆6倍 恐掀全球降息潮

川普簽署行政命令，宣佈實施新對等關稅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，如果美國總統川普宣佈的各國對等關稅與基準關稅實施，美國的平均關稅將達15.2%，為1年前的6倍之高，並使全球面臨1930年代以來美國最嚴厲的關稅，儘管該關稅推出前美國主要貿易夥伴的出口量暴增，幫助了許多亞洲經濟體，也使美國消費者免於物價飆漲，但這可能即將改變。

前印度央行總裁、國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家拉詹（Raghuram Rajan）1日說，「對全球其他國家而言，這是嚴重的需求衝擊；你將看到許多央行考慮降息，因為面對這些關稅，全球其他國家的經濟將放緩」。

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彭博經濟研究（Bloomberg Economics）推估，如果8月7日川普最新公佈的關稅上路，同時與歐盟、日本及南韓的15%汽車關稅協議不變，那麼美國平均關稅將從現行的13.3%上升至15.2%，也從川普就任前的2.3%大幅上揚。

韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管艾姆斯（Deborah Elms）說，「這是一道非常高的關稅之牆，對美國企業與消費者而言，成本將大幅上漲，他們必然會減少採購」。

彭博經濟研究依據聯準會在第一次貿易戰使用的模型結果推估，自川普重返執政以來，平均關稅上升12.8個百分點，美國GDP就可能在2至3年內下降1.8%、核心物價上漲1.1%。

紐約時報報導，川普正以自己一套構想的貿易體系，取代美國與其他國家談判達成，並實施數十年的關稅稅率，而這套體系比以往更具保護主義與孤立主義色彩。

康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德（Eswar Prasad）稱，這是「全球貿易整合史上黑暗的一天，這種整合曾被視為極有希望將各國凝聚在共同繁榮的願景之下」。

他補充，「川普斷然且不可逆地向基於規則的全球貿易體系揮了重鎚，將其擊碎，在未來很長一段時間內都難以將其重新弭和起來」。

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