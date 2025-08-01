因應美國關稅 卓榮泰：一週內籌編特別預算

行政院長卓榮泰今（1）日召集相關部會首長與行政院台美經貿工作小組，討論關稅應對方案。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國宣布台灣對等關稅為20%，行政院長卓榮泰今（1）日召集相關部會首長與行政院台美經貿工作小組，針對美方最新對我國公布20%的「暫時性稅率」，討論「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形及特別預算的籌編，卓揆會中指示，下週送出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算。

行政院發言人李慧芝轉述，會議首先由政委楊珍妮報告談判相關情形，也提到台美雙方將持續磋商，而且雙方將一併討論供應鏈合作及232條款相關議題，爭取達成協議及232條款關稅優惠待遇。

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李慧芝表示，接續由各部會首長針對「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」執行情形進行報告，特別是透過諮詢專線的來電反應，以及與產業界、農民及勞工團體進行座談，並檢討支持方案內容。卓揆相當重視原有930億支持方案，是否足夠因應產業和勞工第一線的實際需求，指示各部會儘速完成檢討、研議更廣泛的措施，調整方案內容，以便在下週能送出特別預算。

李慧芝表示，卓揆在會中也請內政部、農業部及經濟部報告丹娜絲颱風災損復原情形，同時就「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」（草案）的經費需求，與相關部會進行詳實的研商，並指示加速特別條例的相關法制作業，一樣要在最短的時間內送出。

李慧芝說，針對全球新的經貿情勢，卓揆有四點裁示，政府要盡速協助產業適應世界貿易新秩序，調整支持產業的各項措施，維持產業以及國家的國際競爭力，並透過擴大內需的方式，增加台灣的經濟發展動力。

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