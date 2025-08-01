晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台美關稅協議推遲全因「他」？外媒爆美商務部長要求台灣砸錢投資

2025/08/01 20:12

《金融時報》指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）要求台灣比照日韓的承諾，加碼投資美國。《金融時報》指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）要求台灣比照日韓的承諾，加碼投資美國。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國宣布對台課徵20%對等關稅，美方官員證實，雙方談判仍在進行中，台灣提出的方案「獲得正面回應」，距離最終協議已不遠。至於台美協議尚未簽訂的原因，《金融時報》指出，由於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）多次干預，他在與政府代表和大型科技公司的談話中，要求台灣比照日韓的承諾，加碼投資美國。

有關美國對台課徵20%關稅一事，總統賴清德表示，20%從來不是台灣的目標，我們會繼續努力，爭取更符合台灣利益的結果。他指出，此次稅率雖較4月川普曾威脅的32%為低，仍高於日本、南韓及歐盟在貿易協議中取得的15%，顯示談判空間仍存。

《路透》引述1位美國官員的看法稱，賴清德關於談判持續的說法「準確無誤」，台灣的臨時稅率已低於多數主要貿易夥伴，反映美方的某種程度接納台灣立場。台美談判仍在進行中，台灣提出的方案「獲得正面回應」，距離最終協議已不遠。

有關台美關稅協議未在8月1日前簽訂的原因，《金融時報》指出，三名知情人士稱，由於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）多次干預，使得該協議被推遲，盧特尼克在與政府代表和大型科技公司的對話中，要求台灣比照日韓的承諾 ，在美國進行龐大的額外投資。

報導提及，其實台積電今年稍早已宣布，在美國投資金額從 650 億美元增加到 1650 億美元，台灣希望此舉能緩解部分壓力。

半導體業內人士則認為，透過承諾數千億美元的額外投資來「降低」台灣的關稅稅率，並不符合台灣的經濟利益。一家台灣科技公司高層說，如果晶片關稅真的生效，無論如何都會迫使我們在美國增加產能，因此，投入巨大的額外投資並不划算。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財