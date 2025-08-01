台美關稅協議推遲全因「他」？外媒爆美商務部長要求台灣砸錢投資

《金融時報》指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）要求台灣比照日韓的承諾，加碼投資美國。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國宣布對台課徵20%對等關稅，美方官員證實，雙方談判仍在進行中，台灣提出的方案「獲得正面回應」，距離最終協議已不遠。至於台美協議尚未簽訂的原因，《金融時報》指出，由於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）多次干預，他在與政府代表和大型科技公司的談話中，要求台灣比照日韓的承諾，加碼投資美國。

有關美國對台課徵20%關稅一事，總統賴清德表示，20%從來不是台灣的目標，我們會繼續努力，爭取更符合台灣利益的結果。他指出，此次稅率雖較4月川普曾威脅的32%為低，仍高於日本、南韓及歐盟在貿易協議中取得的15%，顯示談判空間仍存。

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《路透》引述1位美國官員的看法稱，賴清德關於談判持續的說法「準確無誤」，台灣的臨時稅率已低於多數主要貿易夥伴，反映美方的某種程度接納台灣立場。台美談判仍在進行中，台灣提出的方案「獲得正面回應」，距離最終協議已不遠。

有關台美關稅協議未在8月1日前簽訂的原因，《金融時報》指出，三名知情人士稱，由於美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）多次干預，使得該協議被推遲，盧特尼克在與政府代表和大型科技公司的對話中，要求台灣比照日韓的承諾 ，在美國進行龐大的額外投資。

報導提及，其實台積電今年稍早已宣布，在美國投資金額從 650 億美元增加到 1650 億美元，台灣希望此舉能緩解部分壓力。

半導體業內人士則認為，透過承諾數千億美元的額外投資來「降低」台灣的關稅稅率，並不符合台灣的經濟利益。一家台灣科技公司高層說，如果晶片關稅真的生效，無論如何都會迫使我們在美國增加產能，因此，投入巨大的額外投資並不划算。

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