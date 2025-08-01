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達方：IT、綠能事業下半年回溫 明年更好

2025/08/01 19:05

達方今日舉辦線上法說會。圖為董事長蘇開建。（資料照）達方今日舉辦線上法說會。圖為董事長蘇開建。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電子零組件廠達方（8163）總經理蔡耀坤今日指出，第二季受新台幣匯率波動影響，壓抑毛利率、獲利表現，致第二季稅後淨利0.61億元，每股稅後盈餘（EPS）0.22元，而上半年稅後淨利則為1.2億元，每股稅後盈餘0.43元。

展望後市，蔡耀坤指出，IT、綠能2產品線在將會比上半年好，不過IT事業第二季因關稅提早拉貨，需觀察後續需求是否持續，今年IT事業營運成長動能主要來自背光鍵盤、電競與非鍵盤週邊產品，下半年生產新品、明年正式發酵。

蔡耀坤指出，達方的綠能事業以E-Bike為核心，估今年下半年到明年庫存去化將會接近尾聲，近期各腳踏車客戶已陸續開新案，雖然數量不如疫情前期，不過已是正面訊號。

達方表示，展望第3季對營收動能仍維持審慎樂觀。AI PC新趨勢普及，以及Windows 11對硬體較高需求，將推動商用筆電換機潮，帶動背光鍵盤等高階產品出貨成長；同時，高附加價值E-Bike等綠能產品市場已見回穩，將重回長期成長軌道。

達方第2季合營收69.03億元，季增25.9%、年增32.8%；稅後淨利為0.61億元，稅後每股盈餘0.22元；上半年營收123.86億元、年增20.1%，稅後淨利1.2億元，稅後每股盈餘0.43元。

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