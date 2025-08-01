稅率15％低於台灣也沒用？韓股遭血洗、暴跌近4％

韓國股市週五暴跌。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國KOSPI指數週五（8/1）大暴跌近 4%，創下兩個月來最大單日跌幅，因為投資者對政府稅改計畫感到失望，以及美國關稅談判的不確定性加劇，導致市場情緒低落。

綜合韓媒報導，韓國KOSPI指數週五收 3119.41 點，較前一交易日重挫 3.88%。這次拋售由法人和外資主導，他們分別拋售10.7兆韓元（約台幣2247億）和6565億韓元（約台幣137億）的股票。韓股週五暴跌也終結自6月4日李在明當選總統以來所推動的上漲趨勢。

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報導認為，韓股急殺除了與美國關稅談判的不確定性加劇外，也與政府稅改方案有關。根據週四（7/31）公布全面稅改方案，包括上調企業所得稅率1個百分點，調整後區間10%至25%；證券交易稅將從0.15%調升至0.2%。

此外，針對大股東的股票轉讓所得稅門檻大幅下修，從50億韓元（約台幣1億）降至10億韓元（約台幣2100萬），並對股息收入單獨課稅，稅率最高可達35%。此舉引發散戶強烈反對。一份反對資本利得稅標準變更的全國性請願書僅在一天內就獲得了超過1萬名投資者的支持，表明反對浪潮正在蔓延。

投資人開嗆，如果韓國股市的資本利得稅與美國股市相同，哪個傻瓜會想投資韓國股市？

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