00933B每單位擬配0.072元 8/15最後申購日

00933B每單位擬配0.072元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰投信今發布最新配息資訊，國泰10Y+金融債（00933B）預計每單位配發0.072元，除息日為8月18日，最後申購日為8月15日。

00933B基金經理人游日傑指出，美國川普政府推動的對等關稅政策雖讓全球民眾看得霧煞煞，但這正是川普一貫的談判策略，最終結果仍以美國利益為優先，無論是關稅稅收增加，或是吸引外資回流美國設廠，皆有助於美國經濟長期發展。

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他表示，此波公布的關稅數字相較4月初的數字明顯降低，也使市場對通膨的擔憂降溫，美國聯準會（FED）未來降息的空間與理由同步增加。在股市創高後，資金也開始尋求風險較低、收益相對穩定的標的，債券ETF因此吸引更多買盤進駐。

在債券標的選擇上，他建議，投資人可順勢搭配川普政策方向進行配置。

游日傑分析，川普重返白宮後，明確主張放寬對金融業的監管、減少政府干預，預期將提升銀行業的營運效率與獲利能力，進一步支撐整體金融債的表現。

此外，美國6大銀行第2季財報表現優於預期，金融債在企業財務品質佳、殖利率較高的優勢下，投資潛力看好。加上大型機構持續流入金融債，如台積電7月陸續公告購入摩根士丹利、富國銀行、花旗集團、美國銀行、高盛、摩根大通等金融債，顯示金融債已成為法人資金配置的重要部位。

他指出，目前金融債價格仍低於長期平均水準，以00933B為例，每張市價僅約15元出頭，對於想逢低布局、建立長期收益部位的投資人而言，是相當具吸引力的進場時機。截至2025年7月30日，00933B今年基金規模已達828億元。

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