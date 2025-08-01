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王品董事長陳正輝女婿韓帥 出任中國事業群營運長

2025/08/01 17:55

王品今天公告將聘任韓帥擔任王品集團中國事業群營運長，負責王品在中國市場的餐飲品牌的營運與拓展工作。（王品提供）王品今天公告將聘任韓帥擔任王品集團中國事業群營運長，負責王品在中國市場的餐飲品牌的營運與拓展工作。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品（2727）集團中國事業群營運長懸缺已久，王品今天公告將聘任韓帥擔任王品集團中國事業群營運長，負責王品在中國市場的餐飲品牌的營運與拓展工作。

韓帥是王品集團陳正輝女婿，太太陳渝媃是陳正輝的二女兒，已在2023年進入王品董事會擔任董事歷練。

王品截至6月底，兩岸24個品牌合計有436家分店，包括台灣350家、中國86家，中國事業群目前有45家王品牛排、34家西堤、1家THE WANG、1家和牛涮、3家amigo及2家雲彩波，今年上半年中國事業群營收達19.9億元，年減4.15%。

王品表示，韓帥2010年畢業於布達佩斯考文紐斯大學工商管理系，2023年完成中歐國際工商學院MBA課程，除了優異的學術背景，也具備豐富的創業經驗及敏銳的商業洞察力，長期深耕消費市場及數位轉型領域，對於企業營運管理與市場策略有實戰歷練。

王品強調，此次任命不僅是集團全球化佈局與人才戰略的關鍵一步，更顯示公司對中國餐飲市場長期深耕的決心，韓帥的加入，將為中國事業群注入新的專業動能，展現大股東不只追求短期經營成果，更著重長期的營運布局，確保集團長遠發展。

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