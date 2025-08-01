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00961連兩月配息率衝雙位數

2025/08/01 17:48

「FT臺灣永續高息」（00961）今公告第2次配息金額為0.077元。（資料照）「FT臺灣永續高息」（00961）今公告第2次配息金額為0.077元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富蘭克林華美投信旗下採月配息的「FT臺灣永續高息」（00961），繼上月首次配息繳出15%驚人年化配息率後，今再公告第2次配息金額為0.077元，以收盤價9.31元換算，年化配息率再度衝破10%。

回顧00961在7月首次配息，以每股0.115元、換算年化配息率近15%的亮眼表現，吸引資金瘋狂湧入，單日成交量屢破萬張，更曾爆出逾7.2萬張的交易量，帶動基金規模從7億元跳增至27.5億元，成長力道驚人。

根據統計，7月份00961基金規模月增率高達290.34%，暴增近3倍，榮登台股ETF成長王。

法人分析，台股近期波動加劇，投資人尋求穩定現金流的避風港心態濃厚，而高股息ETF成為首選，00961連續兩次繳出雙位數年化配息率的亮眼成績，料將持續吸引穩健型投資人目光。

00961本次配息的最後買進日為8月15日，除息交易日訂於8月18日，股息則將於9月10日發放。

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