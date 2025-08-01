台灣關稅為何還沒談完？中經院連賢明曝與外交處境有關

中經院院長連賢明呼籲外界保持耐心，川普設定8月7日新的稅率才會正式實施，所以台灣還有一些時間爭取。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣對等關稅今天揭曉為20%，低於原先的32%，仍高於日韓的15%，賴總統已定調為「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。為何其他國家都已談成協議，台灣仍在進行中，中經院院長連賢明透露，這和台灣的外交處境有關。

連賢明今天受訪時表示，這個數字是中經院預估的15至20%的高標，國人最擔心的是比日韓來得高，不過觀察現況，無論是台灣對美採購、投資，或是開放市場等細節都還未公布，因此判斷這應該是暫時的稅率，待美國總統川普確定以後，才會對外宣布最後的決定。

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他強調，其實關稅談判很像在打「季後賽」，有些隊伍較快、有些隊伍較慢，不能因為我們還沒打完，就說我們比別的隊伍落後，而是台灣還未結束談判。

至於談判為什麼還沒結束，連賢明說，據中經院了解，所有關稅談判到最後都必須由川普確定，大部分國家可以由談判代表直接和川普對話，但台灣受限於外交因素無法比照，因此談判結果變成要再「過一手」，在時間上對台灣比較不利。再加上前幾天美國談判的重點是中國，他不希望在和中國談判時還有台灣因素，造成我們談判比其他國家慢。

他呼籲外界保持耐心，畢竟川普設定的時間點非常明確，也就是到8月7日新的稅率才會正式實施，所以台灣還有一些時間爭取。

除了對等關稅外，備受矚目的232條款事關半導體業是否會被課稅，連賢明認為，台灣談判團隊應該有把這些因素考慮進去，目前消息也是顯示希望把232條款和對等關稅談判包在一起談，但詳細部分還是要等正式結果出爐。

另外，中經院今天發布製造業採購經理人指數（PMI），7月經季調後的PMI續跌1.6個百分點至48%，連續2個月緊縮，主因是業者觀望對等關稅、半導體關稅和進口汽車關稅。PMI以50％做為榮枯線，指數高於50％代表景氣擴張，反之則代表緊縮。5項組成指標中，7月經季調之新增訂單、生產與人力僱用持續緊縮，供應商交貨時間上升（高於 50.0%），存貨轉為緊縮。

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