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創意Q3與全年營收估年增率雙位數 美國營收比拉高至50-60％

2025/08/01 17:13

創意總經理戴尚義。（記者卓怡君攝）創意總經理戴尚義。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）暨矽智財（IP）廠創意（3443）今日召開法說會，創意總經理戴尚義預估，創意第三季營收季增率將有雙位數，其中NRE（委託設計服務）季減雙位數，但量產業務可望維持雙位數成長，因量產比重增加，第三季毛利率與營業淨利率將較前一季下降數個百分點，至於全年營收展望維持年增率雙位數看法，全年毛利率低於去年，主要因量產業務增加、NRE下滑。

戴尚義表示，因封測產能需求增加，近來業界從過去搶晶圓產能轉為搶CoWoS產能，創意也積極和台灣封測廠協調洽談。

因應市場變化，戴尚義指出，在2024年以前，公司營收來源主要來自中國、美國與其他國家各佔約三分之一，自2025年起，地區營收結構顯著變化，美國市場比重已大幅提升至50%-60%以上，中國市場則降至20%以下，從2024年下半年至2025年上半年這段過渡期營運調整壓力相當大，NRE為未來努力重點方向之一，若可提升NRE的接單量與實現率，可進一步拉升公司整體毛利率表現。

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