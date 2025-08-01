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中鋼7月出貨量續直直落 關稅對下游客戶影響待觀察

2025/08/01 17:00

中鋼聲明，對等關稅影響有限，對下游客戶影響待觀察。（記者林菁樺攝）中鋼聲明，對等關稅影響有限，對下游客戶影響待觀察。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國對台灣課徵20%暫時性關稅，中鋼（2002）發出聲明，此次主要影響台灣出口至美國的手工具、工具機等下游製品，而鋼鐵、鋁材及汽車零組件則仍適用「貿易擴展法第232條」，鋼鐵及鋁材50%關稅、汽車零組件25%關稅。

中鋼經初步評估，對公司直接出口影響更動有限，但對下游客戶的影響則需持續觀察；而稅率較2025年4月公告的32%有所調降，並屬暫定性措施，未來稅率是否進一步調整，將視台美後續談判進展而定。

不過，中鋼集團7月出貨量持續下探，受到關稅衝擊，造成鋼需不佳，下游拉貨動能意願不高，且7月颱風與豪雨影響，整體出貨不順。中鋼統計，7月集團出貨73.1萬噸，較目標76.2萬噸少3.1萬噸。

其中，中鋼出貨57.7萬噸，較目標62.2萬噸少4.5萬噸；中龍出貨15.4萬，較目標量多1.7萬噸。

中鋼內銷出貨合計39.5萬噸，較目標少2.3萬噸，主要為美國對台的對等關稅懸而未定，客戶為降低風險，因此拉貨意願不高；外銷出貨合計33.6萬噸，較目標34.5萬噸減少0.9萬噸，主因為7月天候不佳，整體外銷出貨不順暢。

整體7月出貨73.1萬噸，較上月減少4.7萬噸，主要是關稅困擾，客戶拉貨力道疲軟，且中鋼、中龍設備歲修，以及7月颱風與豪雨影響，整體出貨不順。

中鋼強調，美國關稅造成鋼需不佳，業界為降低風險，僅能按需採購；不過中國限產力道加強，主要鋼廠紛紛調漲牌價，鋼價有觸底反彈跡像，盼同時帶動鋼需回升。

中鋼將持續密切關注國際貿易政策動向，靈活調整營運策略，並積極協助下游客戶降低衝擊，攜手產業鏈夥伴共同因應後續挑戰，維持供應鏈穩定及國際市場競爭力。

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