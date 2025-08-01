晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

昇陽半導體資本支出增為43.79億元 上修今明年產能

2025/08/01 16:45

昇陽半導體資本支出增為43.79億元。（圖取自官網）昇陽半導體資本支出增為43.79億元。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕因應AI與先進製程需求快速升溫，再生晶圓廠昇陽半導體（8028）今（1）日宣布，董事會正式通過資本支出新增43.79億元，較年初規劃的35.25億元增大舉增加1.24倍，共達79.04億元，以加速產能擴充，今年產能將自原訂每月80萬片提升至85萬片，2026年自原95萬片大幅上修至120萬片，總計上修達30萬片，預計從今年下半年起陸續建置產線，2026年底完成擴產計畫。

昇陽半導體執行長蔡幸川表示，AI與高效能運算驅動的需求已全面啟動，前段先進製程與後段先進封裝需求快速增加，供應鏈正迎接技術升級與產能擴充的雙重挑戰。此次資本支出，象徵公司與客戶成長節奏一致，展現昇陽半導體持續深化技術服務與支援能力的決心。

蔡幸川指出，投資將聚焦於技術創新、建置高階應用導向產線、自動化升級與良率優化，並導入AI智慧製造技術，包括先進瑕疵檢測、自動參數調控與預測性維護系統，強化製程穩定性與生產效率。透過持續的技術升級與彈性擴產能力，昇陽半導體將強化公司在全球再生晶圓、先進製程與先進封裝供應鏈中的關鍵地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財