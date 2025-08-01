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Vivo首款摺疊機X Fold5 吸引2成iPhone 用戶轉換

2025/08/01 16:13

vivo 總經理陳怡婷。（記者王憶紅攝）vivo 總經理陳怡婷。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕vivo日前發表全新摺疊旗艦vivo X Fold5，上市首週反映不錯，vivo指出，全台體驗店舊換新消費者中，更有近20%來自iPhone用戶轉換，展現消費者對vivo摺疊機的高度認可。

vivo台灣總經理陳怡婷表示，vivo X Fold5首波預購銷量遠超預期，已全力補貨，並加速通路推進，期待透過與電信與經銷夥伴的緊密合作，持續推動摺疊機從高端走向主流，讓消費者無痛開啟效率與質感並行的智慧生活。

陳怡婷指出，在vivo X Fold5加入銷售下，對下半年市況很樂觀，今年表現可望超越原先設定目標，全年銷售金額可望年成長近50%。

Vivo近期在台的月銷售金額排名第3名，僅次於蘋果與三星。至於何時可望進入前2大，陳怡婷說，第3名要進入前2大，要很努力，但名次對vivo來說不是最重要的事情，2025下半年將聚焦三大方向，包括提升品牌曝光與用戶觸及率、擴大產品線、涵蓋更多使用場景、強化經銷商合作，打造更緊密、更具效率的品牌生態系。

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