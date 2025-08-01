運價連8跌 法人：美中關稅休戰期延期有利美國線止跌

運價連8跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數SCFI下跌41.85點至1550.74點，週跌幅2.62%，連8跌，4大主要航線全數走跌。

市場法人指出，美中關稅談判對於貨櫃市場影響性較大，雙方在7月29日達成共識，將尋求延長原定8月12日到期的90天關稅休戰期，此次美中關稅休戰期在運輸旺季期間延期，第三季需求旺季展望可說多空交雜，主要是考量關稅休戰期間的關稅仍是較低稅率，且近期美國線已經過大幅修正，原本因關稅豁免期到期而觀望的需求，有望逐漸恢復，有利美國線止跌反彈。

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法人指出，就中長期而言，近期美國與其他國家關稅談判結果陸續出爐，關稅稅率普遍落在15%-25%區間，對於下游客戶而言，衝擊較先前預期為低，加上美中談判朝正向發展，原本對於關稅政策可能導致貨櫃海運市場需求出現大幅下修的疑慮，有望獲得舒緩。

根據最新運價指出，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2051美元，較前一期下跌39美元，週跌幅1.86%；遠東到地中海運價每TEU達2333美元，較前一期下跌85美元，週跌幅3.51%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2021美元，較前一期下跌46美元，跌幅2.22%；遠東到美東每FEU達3126美元，較前一期下跌252美元，跌幅7.46%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌17美元，至412美元，跌幅3.96%。

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