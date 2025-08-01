晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

巴西關稅降至10％？外媒揭實際關稅仍是50％

2025/08/01 16:27

外媒揭露，巴西實際關稅仍為50％。（路透資料照）外媒揭露，巴西實際關稅仍為50％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮週四（7月31日）公佈最新對等關稅，其中巴西稅率為10％，遠低於美國總統川普（Donald Trump）日前威脅的50％關稅，因此引發各界關注，但外媒分析指出，10％僅是對等關稅稅率，還需加上日前宣布的40％懲罰性關稅，整體稅率維持在50％。

綜合外媒報導，根據白宮公布的文件顯示，巴西對等關稅與4月首度公佈時一樣，稅率維持在10％，但實際上，川普已在7月30日簽署行政命令，依據《國際緊急經濟權立法》（IEEPA）對部份巴西進口商品加徵40％的關稅，關稅將自8月6日起生效。

因此，巴西的實際稅率應是在40％關稅的基礎上，再加上新行政命令的10％對等關稅，即為川普先前宣佈的50％關稅。

川普在行政命令中寫道，巴西近期的政策「威脅美國國家安全、外交政策和經濟」，並特別提到巴西最高法院針對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的訴訟，要求巴西政府停止「政治迫害」。

根據美國行政命令，將有部份巴西商品被排除在這一波關稅範圍之外，包括飛機、能源、柳橙汁等商品都將獲得豁免，但咖啡、和牛肉等主要出口商品未能躲過。

巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）週四表示，根據川普政府的新行政命令，巴西預估該國對美國出口額的35.9％將面臨50％高額關稅的衝擊，並強調，將極力爭取讓咖啡等關鍵商品免關稅。

這證實了《路透》稍早的報導，知情人士稱，巴西44.6％的商品將面臨10％的關稅，其餘19.5％的產品將面臨25至50％不等的關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財