巴西關稅降至10％？外媒揭實際關稅仍是50％

外媒揭露，巴西實際關稅仍為50％。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮週四（7月31日）公佈最新對等關稅，其中巴西稅率為10％，遠低於美國總統川普（Donald Trump）日前威脅的50％關稅，因此引發各界關注，但外媒分析指出，10％僅是對等關稅稅率，還需加上日前宣布的40％懲罰性關稅，整體稅率維持在50％。

綜合外媒報導，根據白宮公布的文件顯示，巴西對等關稅與4月首度公佈時一樣，稅率維持在10％，但實際上，川普已在7月30日簽署行政命令，依據《國際緊急經濟權立法》（IEEPA）對部份巴西進口商品加徵40％的關稅，關稅將自8月6日起生效。

請繼續往下閱讀...

因此，巴西的實際稅率應是在40％關稅的基礎上，再加上新行政命令的10％對等關稅，即為川普先前宣佈的50％關稅。

川普在行政命令中寫道，巴西近期的政策「威脅美國國家安全、外交政策和經濟」，並特別提到巴西最高法院針對前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的訴訟，要求巴西政府停止「政治迫害」。

根據美國行政命令，將有部份巴西商品被排除在這一波關稅範圍之外，包括飛機、能源、柳橙汁等商品都將獲得豁免，但咖啡、和牛肉等主要出口商品未能躲過。

巴西副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）週四表示，根據川普政府的新行政命令，巴西預估該國對美國出口額的35.9％將面臨50％高額關稅的衝擊，並強調，將極力爭取讓咖啡等關鍵商品免關稅。

這證實了《路透》稍早的報導，知情人士稱，巴西44.6％的商品將面臨10％的關稅，其餘19.5％的產品將面臨25至50％不等的關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法