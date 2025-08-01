插旗東北亞！合庫東京分行獲日本金融廳核准、第四季開業

合庫東京分行獲日本金融廳核准，第四季開業。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕為拓展亞太金融版圖，強化區域市場布局，合庫金控旗下合庫銀行東京分行於7月31日獲日本金融廳核准設立，預計於2025年第四季正式開業營運，這是該行在日本設立的首家分行，亦為其在海外的第27個據點，標誌著該行進軍日本市場的重要里程碑。

合庫表示，日本做為全球重要國際金融中心，擁有眾多知名商社及企業，亦是主要籌資市場，東京分行將擔任該行深耕東北亞重要關鍵樞紐，並因應全球供應鏈區域化趨勢，跟隨臺商投資腳步掌握日本再起商機，協助企業在當地建立穩健的金融基礎。

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目前合庫海外據點已橫跨歐、美、亞、澳四大洲，且持續增設營業據點以完整全球布局，合庫表示，未來將秉持「全球布局、區域管理、在地紮根」策略方針，就近提供台商客戶金融服務，並藉由其專業經驗支持在地企業成長，秉持「取之於斯、用之於斯」精神，為在地客戶提供專業且穩健的金融服務。

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