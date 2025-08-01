亞光上半年EPS 3.65元 獲利年增8成

亞光上半年每股稅後盈餘3.65元。圖為董事長賴以仁。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）今日公告上半年稅後淨利10.19億元、年增83%，每股稅後盈餘（EPS）3.65元。展望第三季，因全球經濟充滿不確定性，將審慎應對並維持競爭優勢，同時掌握未來發展契機，包括與LGIT策略合作，共同拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，菲律賓新廠拓展加速、以佈局東南亞。

亞光第二季營收69.08億元，季增28%、年增23%，毛利率20%，稅後淨利7.99億元，季增262%、年增79%，主因是利息收入及匯兌收益等所致，每股稅後盈餘2.86元。

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亞光上半年營收則為123.17億元、年增24%，毛利率18.7%，稅後淨利10.19億元、年增83%，創近年同期新高，每股稅後盈餘3.65元。

亞光指出，全球經濟仍舊充滿不確定性，持續密切關注整個大環境影響，審慎應對並維持競爭優勢，同時也掌握未來3大發展契機：加速LGIT策略合作，共同拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場、菲律賓新廠拓展加速進行，打造成為公司重要生產基地之一，持續在東南亞進行產地多元佈局策略。

此外，亞光也說，公司持續領先布局Metalens先進技術，擴大競爭門檻，全面加速AR、VR、Metalens及AI應用產品之研發。

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