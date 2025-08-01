北京也吃不到了？巴拿馬總統曝擬收回巴拿運河港口經營權

巴拿馬政府對長和旗下公司經營的巴拿馬運河2港口提起訴訟。圖為巴爾博亞港。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長和集團3月宣布將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德和義大利阿彭特（Aponte）家族旗下MSC（地中海航運）所組成的投資團隊，北京震怒，傳出要求讓央企-中國遠洋集團參與收購案，否則禁賣。最新消息指出，近日巴拿馬政府對長和旗下公司經營的巴拿馬運河2港口提起訴訟，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）直言，若法庭判決港口經營權續約合約無效，巴拿馬將回收經營權。

中媒《財新》1日報導，長和旗下經營巴拿馬港口業務的子公司為Hutchison Ports PPC（PPC），而PPC是巴拿馬所有港口中唯一一家國家持股10%的公司，長和旗下和記港口持有剩餘的90%權益。

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PPC在巴拿馬營運的港口有兩座，分別位於巴拿馬運河兩端，大西洋入口的克里斯托巴港（Cristobal）和太平洋一側的巴爾博亞港（Balboa），兩個港口的特許經營權初次簽訂是在1997年，在2021年獲續約25年。

2025年4月，PPC曾遭巴拿馬政府總審計長辦公室指控，2021年續簽特許經營權時涉嫌違規，且至今未支付足額的應付款項。當時PPC回應稱，公司從未違規，特許經營權正有效執行中，且完全符合所有法定要求。

巴拿馬政府總審計長Anel Flores在今年7月30日公開強調，他已就巴拿馬運河港口的營運合約向該國最高法院提起訴訟，這2起訴訟旨在宣布運營克里斯托巴港和巴爾博亞港的合約違憲並將其廢止。最高法院仍需決定是否受理總審計長的訴訟請求。

巴拿馬總統穆里諾7月31日表示，若法院宣布2021年延續兩個港口經營權的合約無效，巴拿馬可能收回港口營運權，並以公私合營方式接管這兩個港口。

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