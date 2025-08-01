晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國和瑞士是川普新關稅「最大輸家」！專家揭原因

2025/08/01 15:45

美國總統川普（Donald Trump）於7月31日簽署行政命令，進一步調整於4月首度公佈的對等關稅，這次公布的關稅計畫涵蓋稅率從 10% 至 41%。（路透）美國總統川普（Donald Trump）於7月31日簽署行政命令，進一步調整於4月首度公佈的對等關稅，這次公布的關稅計畫涵蓋稅率從 10% 至 41%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於7月31日簽署行政命令，進一步調整於4月首度公佈的對等關稅，這次公布的關稅計畫涵蓋稅率從 10% 至 41%，為二戰以來最高。彭博經濟研究（Bloomberg Economics）首席貿易經濟學家卡森（Maeva Cousin）分析指出，在這次一系列的關稅調整中，最大的輸家是中國和瑞士；中國目前仍面臨多項關稅措施，包括與芬太尼相關的20%稅率；瑞士的對等關稅稅率暴增至39%，比4月 2日公布的稅率還要高。

《彭博》報導，卡森表示，川普最新的關稅措施，將使美國平均進口關稅從 2024 年的 2.3% ，大幅上升至 15.2%。這將在未來2至3年間，導致美國GDP下滑 1.8%，核心物價上漲 1.1%。就全球而言，更高的進口冠稅將削弱美國貿易夥伴國的需求。

不過實際影響仍可能變動，這取決企業是否選擇自行吸收成本，或將其轉嫁給消費者。

這項估算也假設所有已宣布的關稅措施都會如期實施，以及美國與歐盟、日本及南韓達成的汽車關稅協議，能夠維持不變有效實施。此外，該估算也沒有納入與中國可能達成的協議內容；中國目前仍與美國進行談判，至於美國官員仍在研擬的部分產業關稅，也可能進一步影響整體效果。

卡森於週五（1日）的研究報告中指出：「這些關稅將對全球 GDP 造成重大打擊，對許多美國貿易夥伴而言，較高的關稅會帶給需求下行風險，對經濟活動和通膨造成壓力。」

卡森認為，最大的輸家是中國和瑞士；中國仍需繳納一系列關稅，包括與芬太尼相關的 20% 關稅；瑞士的對等關稅稅率則暴增至39%，甚至高於4月2日所設定的水準。

報導提到，川普在行政命令中，將關稅生效日延至8月7日，因此部分國家仍有機會進一步談判，爭取降低關稅稅率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財