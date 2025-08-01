中國和瑞士是川普新關稅「最大輸家」！專家揭原因

美國總統川普（Donald Trump）於7月31日簽署行政命令，進一步調整於4月首度公佈的對等關稅，這次公布的關稅計畫涵蓋稅率從 10% 至 41%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於7月31日簽署行政命令，進一步調整於4月首度公佈的對等關稅，這次公布的關稅計畫涵蓋稅率從 10% 至 41%，為二戰以來最高。彭博經濟研究（Bloomberg Economics）首席貿易經濟學家卡森（Maeva Cousin）分析指出，在這次一系列的關稅調整中，最大的輸家是中國和瑞士；中國目前仍面臨多項關稅措施，包括與芬太尼相關的20%稅率；瑞士的對等關稅稅率暴增至39%，比4月 2日公布的稅率還要高。

《彭博》報導，卡森表示，川普最新的關稅措施，將使美國平均進口關稅從 2024 年的 2.3% ，大幅上升至 15.2%。這將在未來2至3年間，導致美國GDP下滑 1.8%，核心物價上漲 1.1%。就全球而言，更高的進口冠稅將削弱美國貿易夥伴國的需求。

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不過實際影響仍可能變動，這取決企業是否選擇自行吸收成本，或將其轉嫁給消費者。

這項估算也假設所有已宣布的關稅措施都會如期實施，以及美國與歐盟、日本及南韓達成的汽車關稅協議，能夠維持不變有效實施。此外，該估算也沒有納入與中國可能達成的協議內容；中國目前仍與美國進行談判，至於美國官員仍在研擬的部分產業關稅，也可能進一步影響整體效果。

卡森於週五（1日）的研究報告中指出：「這些關稅將對全球 GDP 造成重大打擊，對許多美國貿易夥伴而言，較高的關稅會帶給需求下行風險，對經濟活動和通膨造成壓力。」

卡森認為，最大的輸家是中國和瑞士；中國仍需繳納一系列關稅，包括與芬太尼相關的 20% 關稅；瑞士的對等關稅稅率則暴增至39%，甚至高於4月2日所設定的水準。

報導提到，川普在行政命令中，將關稅生效日延至8月7日，因此部分國家仍有機會進一步談判，爭取降低關稅稅率。

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