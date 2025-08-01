台灣關稅暫定20％ 南投縣長許淑華喊話中央續爭取時勿犧牲農業

南投縣長許淑華請中央續談關稅之時，能保障農業和中小企業權益。（南投縣府提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕美國對台灣關稅暫定20%，賴清德總統強調繼續談判爭取調降。南投縣長許淑華表示，請中央繼續爭取調降，但希望不要犧牲台灣的農業，南投縣府會盤點縣內的農特產品種類數量，向中央提出訴求；另南投縣中小企業也面臨台幣升值和關稅雙重壓力，請中央持續爭取調降保障中小企業的競爭與生存。

南投縣長許淑華指出，美國公布對台灣關稅20%，高於鄰國日本、韓國的15%，賴總統有說這不是最後決定，會持續談判爭取調降，但在談判過程中，是否有犧牲台灣什麼權益，會有什麼產業受到影響，例如媒體報導台灣附帶4000億投資計畫，希望中央也能說明，以讓大家有所因應。

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許淑華說，南投縣是農業縣，縣府會盤點縣內有什麼輸出到美的農特產品，再向中央提出訴求，請中央在談關稅時不要犧牲農業。另外南投縣有些中小型的傳統產業，業者面臨台幣升值的衝擊外，現在還要接力關稅的壓力，因此也請中央能繼續爭取調降關稅，並保障中小企業的權益。

竹山工業區的許姓五金業者也表示，關稅20%對該公司有影響，尤其是最大競爭對手韓國的關稅15%，公司不會外移，想留在台灣生產，希望中央繼續談判調降關稅，能持續扶植傳統產業，才能與韓國等對手競爭。

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