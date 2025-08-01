焦點股》光寶科：關稅有對策 帶量綠翻紅

光寶科受惠於具備可調度、可調速的內在機制，進而在動盪中維持穩健營運。（光寶科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）受惠於具備可調度、可調速的內在機制，進而在動盪中維持穩健營運，加上下半年展望樂觀，激勵今日盤中股價帶量由綠翻紅，截至上午11時54分暫報121元，漲幅1.26%，高低點振幅5.19%，成交量超過1.2萬張。

光寶科總經理邱森彬提到，關稅政策可能引發短期劇烈的產業波動，台灣產品對美出口恐面臨實質壓力，尤其以電子、電機、家電等品類最為顯著。建議可透過優化物流、倉儲與運輸路徑，降低進口成本，同時強化與供應商的資訊協作，避免報關資料不一致導致成本增加。

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邱森彬強調，面對變局的關鍵，不在於政策如何轉變，而在於企業自身是否具備應對能力，「我們不是等問題來了才反應，而是預測未來可能會有問題，然後提前準備」。舉例而言，光寶在高雄加工出口區的新廠佈局，目前一期已完成投產、二期建設中；在美國製造方面，德州也已設立運營據點。

邱森彬說，「這些工作不是看到變局才做的，而是預判後提前準備」，由於全球貿易秩序正在發生質變，以往的全球化生產模式已難以為繼，各國保護主義升溫，技術、人才與供應鏈逐步朝「區域化」重組，改變企業過去依賴集中製造與跨國調度的策略。

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