晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》光寶科：關稅有對策 帶量綠翻紅

2025/08/01 12:13

光寶科受惠於具備可調度、可調速的內在機制，進而在動盪中維持穩健營運。（光寶科提供）光寶科受惠於具備可調度、可調速的內在機制，進而在動盪中維持穩健營運。（光寶科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）受惠於具備可調度、可調速的內在機制，進而在動盪中維持穩健營運，加上下半年展望樂觀，激勵今日盤中股價帶量由綠翻紅，截至上午11時54分暫報121元，漲幅1.26%，高低點振幅5.19%，成交量超過1.2萬張。

光寶科總經理邱森彬提到，關稅政策可能引發短期劇烈的產業波動，台灣產品對美出口恐面臨實質壓力，尤其以電子、電機、家電等品類最為顯著。建議可透過優化物流、倉儲與運輸路徑，降低進口成本，同時強化與供應商的資訊協作，避免報關資料不一致導致成本增加。

邱森彬強調，面對變局的關鍵，不在於政策如何轉變，而在於企業自身是否具備應對能力，「我們不是等問題來了才反應，而是預測未來可能會有問題，然後提前準備」。舉例而言，光寶在高雄加工出口區的新廠佈局，目前一期已完成投產、二期建設中；在美國製造方面，德州也已設立運營據點。

邱森彬說，「這些工作不是看到變局才做的，而是預判後提前準備」，由於全球貿易秩序正在發生質變，以往的全球化生產模式已難以為繼，各國保護主義升溫，技術、人才與供應鏈逐步朝「區域化」重組，改變企業過去依賴集中製造與跨國調度的策略。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財