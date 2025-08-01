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賴清德：20％非對美關稅目標 美國政府也願進行談判

2025/08/01 12:04

美國總統川普簽署行政命令，其中對台稅率為20%，低於4月初公布的32%。總統賴清德今（1日）親上火線，說明談判已獲階段性成果，由32%調降到20%，但20%從一開始就不是談判目標，希望在後續談判爭取對台灣更有利的稅率。（擷自本報直播）美國總統川普簽署行政命令，其中對台稅率為20%，低於4月初公布的32%。總統賴清德今（1日）親上火線，說明談判已獲階段性成果，由32%調降到20%，但20%從一開始就不是談判目標，希望在後續談判爭取對台灣更有利的稅率。（擷自本報直播）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普簽署行政命令，其中對台稅率為20%，低於4月初公布的32%。總統賴清德今（1日）親上火線，說明談判已獲階段性成果，由32%調降到20%，但20%從一開始就不是談判目標，希望在後續談判爭取對台灣更有利的稅率，美國政府也表達意願進行談判。

賴清德今天上午於總統府大禮堂召開「因應美國對等關稅政策」記者會，與會者包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫、以及經貿談判總代表行政院政委楊珍妮等人。

賴清德表示，美國政府今天稍早通知我國談判代表鄭麗君，告知台灣暫時性關稅20%稅率，自從4月2日美國對世界各國進行新的關稅政策，台美已進行4次實體談判、數次線上會議，雙方在過程中展現誠意，秉持解決台美貿易逆差、創造台美互補互利進行。

賴清德說，談判到目前為止雖已獲至階段性成果，由32%調降到20%，但20%從一開始就不是談判目標，希望在後續談判爭取對台灣更有利的稅率，美國政府也表達意願進行談判；總結會議尚未進行，故沒有得到最終稅率，這也是暫時性關稅的由來。

賴清德指出，他要特別感謝鄭麗君及楊珍妮率領的談判團隊，這幾個月來可以說非常非常辛苦，不管是在台灣或是在美國隨時待命，在台灣包括他本人、蕭美琴、吳釗燮、卓榮泰和潘孟安等相關首長，也都在台灣隨時待命，支援美國談判代表的工作。

賴清德強調，不管稅率最後如何，對台灣的產業勢必會帶來衝擊，他也非常感謝卓榮泰在4月4日就提出因應美國對等關稅對中小企業帶來衝擊的支持方案，並進行20場左右的產業座談，也把特別預算由880億元提高到9300億元台幣，這部分特別條例也已經送經立法院審議完畢，希望行政院能夠儘速將預算送到立法院審議，讓特別預算能夠儘速執行，協助中小企業因應這次新的美國關稅。

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