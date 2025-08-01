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台灣關稅20％ 陳其邁籲對受衝擊產業做好配套

2025/08/01 12:02

針對台美關稅，高雄市長陳其邁呼籲朝野團結一致，支持總統、行政院持續對美溝通。（記者葛祐豪攝）針對台美關稅，高雄市長陳其邁呼籲朝野團結一致，支持總統、行政院持續對美溝通。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對美國今天（1日）宣布台灣關稅20%，高雄市長陳其邁呼籲朝野團結一致，支持總統、行政院持續對美溝通，爭取符合台灣最佳整體利益的條件，並對受衝擊產業做好相關配套措施。

美國總統川普簽署最新行政命令，對台灣課徵稅率由原先32%下調為20%。總統賴清德今 （1） 日也表示，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，美方先對台灣公布20% 的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

對此，高雄市長陳其邁回應說，台美關稅貿易談判涉及國家利益，呼籲朝野團結一致，共同支持總統、行政院，持續對美溝通，爭取符合台灣最佳整體利益的條件，並對受衝擊產業做好相關配套措施。

針對高雄受到關稅衝擊產業，許智傑指出，螺絲、螺帽等扣件業首當其衝，農漁產品也面臨波及。據統計，高雄金屬加工製品對美出口產值約佔整體產值24%，其中鱸魚年出口美國更超過252公噸。高雄金屬加工製品總產值約2330億元，輸美產值達564億元，佔24%；其中以螺絲、螺帽等扣件業最為關鍵，輸美金額高達523億元，占出口比重達92%。鱸魚產業方面，去年出口量為252公噸，因關稅上升導致價格得調整，將嚴重衝擊高雄產品外銷競爭力。

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