美對台關稅暫時性20％ 宜蘭漁民憂衝擊鬼頭刀外銷

美國關稅調整恐衝擊台灣水產，其中鬼頭刀外銷美國占七成，漁民憂心會影響出口。（民眾提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕美國今天（1日）啟動對等關稅，台灣稅率20％高於日本、韓國等國，行政院強調這是「暫時性稅率」，會協商調降。面對關稅外銷衝擊，其中鬼頭刀銷往美國占七成，主要產地之一的宜蘭南方澳漁民憂心忡忡，強調美國價格穩定又高，難以再開拓其他市場，盼政府繼續努力！

鬼頭刀主要產地有宜蘭蘇澳的南方澳、台東新港及屏東東港，平均年總產量達5000多公噸，外銷美國占七成，針對關稅因應，農業部漁業署其實已有金融支持、外銷獎勵措施及提升船艙冷鏈設備等3項作法。

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隨著美方今天宣布對台灣課徵20％關稅，高於日韓的15％，將於8月7日生效，因未在「基本互惠門檻」15％內，而是與越南、印度、泰國、菲律賓等主要亞洲出口國同列，被外界視為處於「談判壓力帶」。

宜蘭南方澳鬼頭刀產量約占全國30％，漁民憂心關稅將會影響出口。蘇澳區漁會總幹事陳春生坦言，關稅高當然會受影響，希望美國廠商能吸收部分稅率，降低外銷負擔，考量美國價格穩定又高，加上其他國家市場趨近飽和，要再開拓別的市場真的有難度，希望政府繼續努力，協商再降關稅。

漁業署針對關稅衝擊台灣水產，數月前也宣布會祭出金融週轉金支持、外銷獎勵穩定美國市場，及提升船艙冷鍊設備銷往歐洲聯盟等政策因應，穩定民心。宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，署內已研擬相關因應措施，一宣布就會協助漁民申請辦理。

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