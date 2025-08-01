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焦點股》鴻海：無懼關稅 站上近5月高點

2025/08/01 11:51

外資普遍看好鴻海未來的成長動能，主因包括AI伺服器與電動車業務的迅速擴展。（資料照）外資普遍看好鴻海未來的成長動能，主因包括AI伺服器與電動車業務的迅速擴展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普宣布台灣關稅稅率為20%，消除市場看法的不確定性，對此，鴻海（2317）受惠於旗下AI伺服器業務仍然強勁，今日盤中逆風勁揚，高點觸及180.5元，一度上漲1.4%，創下近5個月新高，截至上午11時37分暫報179.5元，漲幅0.84%，成交量逾4.1萬張。

鴻海預計於8月14日召開法說會，屆時將進行全球直播，外資普遍看好鴻海未來成長動能，主因包括AI伺服器與電動車業務的迅速擴展。儘管面臨台幣升值與關稅挑戰，公司AI伺服器出貨在ADAS應用帶動下可望續強，iPhone新品也將挹注部分需求。

外資指出，目前鴻海雲端網路產品已成為成長主軸，電動車則具中長期突破潛力，預估2025年營收將顯著成長。此外，傳統ICT業務持續貢獻穩定現金流，有助公司靈活應對外匯與地緣政治變動，並持續優化營運策略，維持競爭優勢。

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