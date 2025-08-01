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川普新關稅揭曉！亞洲國家第1時間應對1次看

2025/08/01 12:55

川普新關稅揭曉！亞洲國家第1時間應對1次看（路透）川普新關稅揭曉！亞洲國家第1時間應對1次看（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普周四（31 日）簽署行政命令，進一步調整「對等關稅」政策，其中美方對台灣課徵20%關稅，面對新關稅揭曉，CNBC也針對柬埔寨、台灣等亞洲國家在第１時間如何看待，提供第一手資訊。

CNBC報導，川普週四簽署了1項行政命令，確認對數十個國家徵收「互惠」關稅，最新關稅稅率從10%到41%不等，另白宮表示，所有被視為為逃避適用關稅而轉運的貨物，將被徵收額外40%的關稅。

最新命令中未列出的國家將面臨10%的額外關稅。

隨著8月1日最後期限臨近，以下是亞洲國家對川普最新關稅聲明的回應。目前尚不清楚該日期是否已被推遲，以便關稅生效。

台灣

台灣總統賴清德在其Facebook頁面上表示，稍早，美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20%。主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。

這低於4月2日宣布的32%的稅率。

柬埔寨

柬埔寨首相洪瑪奈週五在修訂後的關稅表發布後，在Facebook上發文稱：“這對柬埔寨公民和經濟來說是個好消息，有利於國家繼續發展。”

柬埔寨目前面臨19%的關稅，較「解放日」49%的關稅水準大幅削減。

馬內也感謝川普「發起並推動柬埔寨軍隊與泰國軍隊停火」。兩國上週發生了邊境衝突。

泰國

泰國財政部長皮猜·春哈瓦吉拉（Pichai Chunhavajira）在X上的一篇貼文中表示，對徵收的關稅「體現了泰國與美國之間密切的友誼和夥伴關係」（Google翻譯其泰語聲明）。泰國對美國出口產品徵收的關稅為19%，低於原來的36%。

Chunhavajira補充說，宣布的關稅有助於泰國在全球舞台上保持競爭力，增強投資者信心並促進經濟成長。

不過，他表示，政府認識到關稅對企業家和農民的影響，並已準備好“全面的支持措施”，包括貸款、補貼和稅收措施，以幫助泰國適應。

馬來西亞

馬來西亞的關稅稅率從7月發給該國的「關稅信函」中宣布的25%降至19%。

在行政命令發布之前，馬來西亞總理安瓦爾·易卜拉欣在議會表示，「明天的一般關稅稅率將會降低，不會給我們的經濟帶來負擔」。

他也確認川普將出席10月在馬來西亞舉行的第47屆東協峰會。

日本

7月23日，美日達成協議，將日本出口關稅從25%降至15%。該協議也將日本關鍵汽車產業的關稅削減至15%。

根據日本放送協會（NHK）報道，日本內閣官房長官林芳正週五在新聞發布會上表示，新的關稅稅率「將減少美國貿易政策的不確定性，並降低我國經濟和全球經濟下滑的風險」。

根據演講內容，林還表示，日本將繼續敦促美國簽署總統令，盡快降低汽車關稅。

他還表示，中國將「竭盡全力」減輕關稅的影響，包括支持中小企業融資。

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