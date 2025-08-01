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勞動基金6月單月虧轉盈大賺2083億元 上半年仍小虧

2025/08/01 11:49

勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效（記者李靚慧攝）勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕儘管今年上半年台股震盪劇烈，但6月股票市場回升，激勵勞動基金6月單月繳出亮麗成績單，6月單月投資收益率轉為正數，單月大賺2083億元，讓今年以來的累計虧損幅度縮小為-1.22％、帳面虧損836.5億元。值得注意的是，因上半年台積電（2330）股價跌至780元的新低，勞動基金也順勢加碼，包括勞退基金、勞保基金的台積電持股比例，較去年底均明顯增加。

勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效，截至114年6月底，整體勞動基金規模為7兆335億元，6月單月損益轉為正數，收益數為2083億元，美國今日公告台灣關稅稅率達20%，勞動基金運用局表示，由於美國政府後續政策變數仍大，市場波動恐延續，在匯價長期仍將回歸均值下，勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。

今年上半年因美國關稅戰開打，引發台積電下殺、台股重挫，根據勞金局公告，勞保基金前10大持有股票，第一名的台積電，持股由去年底的44.07％提高至45.09％；新制勞退基金台積電持股比例由去年底的30.96％提高至31.65％。

各基金表現方面，新制勞退基金規模為4兆6001億元，收益率-1.40％，帳面虧損656億元；舊制勞退基金規模為1兆271億元，收益率 0.04％、帳面小賺3.3億元；勞保基金規模為1兆1730億元，帳面虧損155.3億元、收益率-1.55％；就保基金規模為1754億元，收益率-1.86％。

運用局表示，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響。儘管台灣關稅談判仍將牽動今年下半年的金融市場波動，但就長期而言，整體勞動基金近10多年平均收益率為 6.13％，國保基金近10多年平均收益率6.56％，長期投資績效穩健。

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