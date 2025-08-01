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股東陣容堅強 寵物藥廠寶泰生醫下週一33元登錄興櫃

2025/08/01 11:43

寶泰生醫預計下週一（4）登錄興櫃。圖為寶泰生醫董事長宋豪麟（中）與經營團隊。（圖:寶泰提供）寶泰生醫預計下週一（4）登錄興櫃。圖為寶泰生醫董事長宋豪麟（中）與經營團隊。（圖:寶泰提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內高齡寵物新藥研發公司寶泰生醫（7850），將於下週一（4日）正式登錄興櫃，登錄參考價每股33元；該公司著眼全球年複合成長率（CAGR）9.7%的寵物藥市場，致力成為亞洲寵物新藥領導品牌。

寶泰表示，有別於傳統新藥公司，寶泰採行「魔球策略」與「多IP布局模式」，同步孵化多項創新藥物管線，涵蓋預防醫學、新藥研發、再生醫學。目前領先開發中產品包括創新癌症疫苗PT001、犬用MMVD心臟病基因療法PT401，以及具潛力的寵物抗體藥平台。

寶泰的新藥技術源自哈佛大學Wyss研究所、Rejuvenate Bio與諾貝爾評審投資的新加坡公司等國際機構。該公司股東陣容堅強，包括汎球、華新焦家、台新吳東亮家族、仁新創辦人林雨新家族、富邦證券、中信創投、與福邦證券、永鴻國際生技等。

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