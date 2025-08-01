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焦點股》宇隆：兩天完成填息 股價強漲

2025/08/01 11:40

美國擬對台課徵20%關稅，精密零組件加工廠宇隆（2233）銷美營收比重低，直接影響不大。（記者楊雅民攝）美國擬對台課徵20%關稅，精密零組件加工廠宇隆（2233）銷美營收比重低，直接影響不大。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國擬對台課徵20%對等關稅，精密金屬零件廠宇隆（2233）銷美營收比重低，直接影響不大，7月30日每股配發7元現金股利進行除息，除息參考價為172元，僅花兩天即完成填息，今天盤中股價並一度上漲至190元，漲幅逾5%，截至11點18分，股價暫報187元，上漲3.89%，成交量逾1119張。

宇隆表示，4月初川普祭出對等關稅，全球各國及企業籠罩在美國關稅陰影下，宇隆第1季北美地區占營收比重4.86％，台美對等關稅對公司並無太大直接影響。

宇隆第3季輝達GB300伺服器的通用快接頭組件正式出貨，第4季貢獻業績，自有品牌TUF ONE減速機出貨量逐步放大，加上e-Bike第四季出貨歐洲，整體來看，下半年營運將優於上半年。

宇隆也積極佈局機器人市場，全力投入自有品牌TUF ONE減速機的研發、製造，台中新廠將全力支應未來機器人所需產能，預計2026年會帶來明顯的貢獻。

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