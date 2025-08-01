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關稅比日韓高！機械公會憂斷鏈危機 急喊新台幣貶回33元

2025/08/01 11:36

美對台課徵20%對等關稅，恐引爆機械業斷鏈危機。（記者林菁樺攝）美對台課徵20%對等關稅，恐引爆機械業斷鏈危機。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國今公布對台關稅稅率為20%，高於日、韓等競爭對手國15%稅率，機械公會表示，關稅20%將使機械產業受到嚴重衝擊，近期已因匯損侵蝕企業獲利，公布關稅後可能引發國際供應鏈轉移，導致國內中小微型供應鏈萎縮與斷鏈等。公會提出持續與美國協商爭取低於日韓或相等稅率，新台幣匯率短期回到33元價位、長期應採防禦性調控，並研擬專案融資方案等3大建議以協助機械產業持續根留台灣。

機械公會指出，台灣機械產業一直深耕台灣，以台灣為中心，出口輻射全球市場，建立起台灣機械產業的全球競爭力，也一直仰賴出口創匯為台灣經濟帶動正向循環。

但美國對台關稅20%將使機械產業受到嚴重衝擊，並將持續影響台灣機械出口國際競爭力。機械公會建議政府，應以國家高度持續與美國溝通協商，爭取與競爭對手國相近的關稅稅率，並採防禦性匯率調控，以協助維持國際競爭力。

機械公會彙整3大建議，希望政府加以協助，首先是機械產業長期關注與日韓關稅差別，最新結果顯示仍較日韓高出5%，對機械產業衝擊較預期為大。

依川普所言，關稅仍可持續談判與協商，建請政府持續與美國溝通與協商，希望能將低對台關稅，「若無法低於日韓等國，但至少期望能與之相同」。

其次，機械公會強調，匯率仍是機械產業對外出口競爭力所在，自2021年起至今年7月31日之 匯率變化，新台幣匯率僅貶值4.6%，日幣貶值幅度卻高達46.2%，韓元也貶值達28.0%。公會表示，以往台灣設備售價較日本低2到3成的價差完全消失，已對根留台灣並以外銷為主的機械設備出口造成嚴重傷害，更是造成訂單減少之主因。

而若分析今年4月1日起到7月31日收盤止，新台幣升值幅度達10.5%，而 韓元升值5.3%，人民幣僅升值1.0%，日圓更逆勢貶值0.7%，新台幣短期大幅升值加上設備接單期較長，台灣機械產業匯損嚴重且無法轉嫁，已造成獲利嚴重縮水。

機械公會強調，短期之間台幣急升，對以中小企業為主的機械產業實質衝擊很大，要因應也有困難度，希望先回到4月初的匯率，讓企業能有時間調整、喘息。 再者，日圓的持續貶值，使我國機械設備與日本之間的價差完全消失，甚至導致內銷市場也受波及，加工中心機的進口甚至還呈現成長，內外銷競爭壓力夾擊，對機械產業來說，「屋漏偏逢連夜雨」。

公會針對匯率部分，建請政府為維持我出口競爭力，新台幣匯率長期上應採防禦性調控，重視與競爭對手國相對比例，回復到如2021年初，我國與日韓等國相對的匯率比例；即台幣兌日圓約1:3.6，台幣對韓圜約1:38.6。而短期內也應回復到今年4月初之對美匯率33元。

此外，機械業近期受創嚴重，特別需要政府資金政策支持，建請政府研擬專案融資方案協助企業現金流周轉；且要求銀行體系切莫雨天收傘，研擬貸款期限放寬、延遲還款等方式，以減輕企業周轉壓力。應擴大內需與協助國內製造業轉型升級，鼓勵國內製造業汰舊換新並使用國產設備，並全面性的給予換購補助，除可協助國內製造業升級，也可維持台灣機械產業聚落與相關供應鏈存活。

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