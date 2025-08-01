台塑生醫攜手日本樂敦製藥 台日合作攻再生醫療商機

台塑生醫積極耕耘再生醫療領域，攜手日商共同合作。圖右為台塑生醫總經理劉慧啟。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台塑生醫旗下再生醫療產業體系日前宣布與全球知名的樂敦製藥株式會社簽署策略夥伴關係協議，啟動台日再生醫療領域深度合作。此次合作由台塑生醫承接日本藥廠再生醫療CDMO委託訂單，並進一步推動台塑生醫旗下再生醫療製品進軍日本，實現雙向技術連結與產品佈局，台日攜手擴展再生醫療版圖。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，再生醫療是引領未來醫療創新的關鍵領域，透過活化與修復人體組織細胞，為疾病帶來全新治療契機，台塑企業長年致力於整合產醫學資源，樂敦製藥則在眼藥產品及曼秀雷敦皮膚用藥享譽國際，並於再生醫療領域累積成熟技術成果，未來將結合台塑生醫於再生醫療研發、臨床試驗與製造方面的領先優勢與實踐能力，雙方合作拓展台日再生醫療市場，為全球患者帶來更多希望與更先進的醫療選擇。

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台塑生醫總經理劉慧啓表示，台塑企業目前除已擁有長春藤生命科學位於桃園的GTP廠，更將於2026年啟用首座具備實質生產能力的再生醫療製劑GMP廠，進一步強化製造能量；樂敦製藥於日本已建有4座再生製劑廠，累積豐富實績與經驗，雙方未來將透過CDMO合作、臨床試驗、取得藥證等合作方式，共同加速雙方產品在台灣及日本市場的推展，以及深化再生醫療的國際佈局與實質應用。

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