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台灣關稅20％！法人：這些台灣產業衝擊大

2025/08/01 11:23

法人分析，就工具機、模具、塑膠製品與電子材料等產業而言，日本為台灣在美國市場主要競爭國，日本對等關稅為15%，配合日幣近年持續貶值，不利台灣產品價格競爭力。（資料照）法人分析，就工具機、模具、塑膠製品與電子材料等產業而言，日本為台灣在美國市場主要競爭國，日本對等關稅為15%，配合日幣近年持續貶值，不利台灣產品價格競爭力。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國宣布台灣關稅20%，高於日本與韓國，法人分析，就工具機、模具、塑膠製品與電子材料等產業而言，日本為台灣在美國市場主要競爭國，日本對等關稅為15%，配合日幣近年持續貶值，不利台灣產品價格競爭力，對等關稅20%將造成台灣產業產品輸美成本增加，影響產業獲利能力。

法人指出，關稅壓力下台廠可能嘗試經由第三地轉運（改變原產地），將導致貿易流重新配置，就工具機、模具、塑膠製品與電子材料等產業，日本為台灣在美國市場主要競爭國，日本對等關稅為15%，配合日幣近年持續貶值，不利台灣產品價格競爭力。

至於目前半導體等電子產品關稅仍在232條款中，因此不受20%對等關稅影響，後續仍須持續觀察美國調查進度與關稅稅率。

就投資面來看，需留意台灣企業外移，台廠因關稅提高，可能促使企業加速將生產基地移往美國或其他較低關稅國家（如墨西哥），導致台灣在全球供應鏈中的角色若因關稅政策被削弱，國際資金投資台灣的意願可能下滑。日本關稅低於台灣，可能促使企業加速前往日本與美國投資設廠或在地製造，研發中心與人才培育資源也可能隨之外移，造成台灣本土創新能量被稀釋，抗衝擊能力較差之中小企業，將可能使台灣產業生態系出現技術缺口，影響整體產業韌性與競爭力。

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