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台灣關稅20％ 學者看匯率：台幣不會被禿鷹盯上

2025/08/01 11:05

台幣近期走勢轉弱。（記者陳梅英攝）台幣近期走勢轉弱。（記者陳梅英攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕美國公布台灣對等關稅稅率為20%，低於原先的32%，但仍高於日韓的15%。東海大學經濟系教授邱達生認為，如果台灣最終談到的稅率比日韓高，預期接下來台幣不會是「禿鷹」出擊的對象，反而是日圓和韓元，因為他們出口比較強勁，若市場持續對美元、美債失去信心，那資金會往日本和韓國跑，不會來搶新台幣。

對於今天公布的稅率，邱達生表示，20%的稅率當然沒有達標，但總統已經表示這不是最終關稅，台灣要思考的是，如果20%並未伴隨著台灣對美國額外的承諾，像日、韓付出那麼高昂的代價，包含鉅額投資且獲利和項目由美方決定，那這樣的結果可能算是不錯。

邱達生指出，台灣輸美最大宗產品，包含電子零組件、資通訊產品等，並不包含在對等關稅中，而是還在磋商中的232條款裡，而對等關稅會影響到的項目包含機械設備、汽車零組件，對台衝擊沒有那麼大。如果我們為了取得和日韓15%稅率一樣的成果，也必須付出高昂代價，台灣應該開始評估是否划算。

他強調，正因為對等關稅和232條款對台灣都有影響，兩個必須同時協商，所以才沒那麼好談。

至於台美之間達成什麼協議還未公布，邱達生認為，這其實不是什麼壞事，因為美國和其他國家達成貿易協議時，美國總統川普通常會在他的社群媒體平台Truth Social宣布，但對於被公布的國家不是什麼好消息，因為川普這時都會宣揚美國大獲全勝，例如日本、韓國要投資多少。但如果接下來台灣要追求15%的稅率，可能很快就會被川普公布在他的帳號了。

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