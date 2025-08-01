台灣「9兆投資丟美國」壓力驚人 ? 專家憂：台股恐迎「大逃殺」

台灣關稅掀牌20%，分析師擔憂失望性賣壓湧出，台股恐出現一波大逃殺。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣壓線拿到20%關稅，對比先前預告的32%降低，但這項「最佳結果」仍高於日本與南韓近日獲得的15%稅率。儘管美方宣稱，這是「暫時性關稅」，但仍引發市場高度關注與產業界的廣泛討論，台股1日早盤一度重挫374.25點。

據台灣媒體引述知情人士爆料，美方要求台灣投入多達3000億美元（約新台幣9兆元）支持軟銀孫正義推動的AI超級園區「水晶之地」（Project Crystal Land），壓力之大可想而知。現今市場仍高度警戒，台股恐迎來一場大逃殺式修正。

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分析師陳冠廷指出，川普施壓的真正關鍵其實是貿易順差，而非經濟總量。雖然歐日GDP規模遠超台灣，但台灣對美貿易順差高達739億美元，已超越日本的685億與歐盟的560億美元，反而成為我方談判的「弱點」。

市場傳聞，美方要求台灣投資3000億美元，甚至其他版本直指投資美國高達4000億美元（約近新台幣12兆元），作為降低關稅、爭取優惠稅率的交換條件，投資數字看起來驚人。

分析師林鈺凱表示，若以國際角度來看，台灣政府年稅收約114億美元（約新台幣3415.1億元），這筆投資高達26倍以上，明顯高於日韓的出價比例。因此，不論從台灣GDP或是政府財政能力來看，這個數字都明顯偏高。

台灣總統賴清德稱，20%是暫時性關稅，未來有可能再調降，期望將稅率降到15%。

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