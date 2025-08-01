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美公佈台關稅20％ 趙怡翔：暫時性稅率已經比日韓友善

2025/08/01 11:02

台北市議員趙怡翔。（資料照）台北市議員趙怡翔。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮今以行政命令發布台灣的對等關稅為20％，對此台北市議員趙怡翔表示，美國宣布將課徵台灣20％關稅，應該仍屬「談判手段」，但這個暫時性數字，確實已經比當時對日本、南韓釋出的關稅率相對友善。

趙怡翔今日於臉書發文表示，要思考台美關稅，一定要先注意「談判手段」與「讓利」兩個面相。「談判手段」涉及到川普為達成他心目中的公平貿易關係，所運用的不同方式。例如在韓國與日本方面，川普日前寄出信函，威脅向2國課徵25%關稅，導致日韓決定加快談判過程。

趙怡翔指出，「讓利」則是各國最終願意犧牲的利益，以爭取更低的關稅率。川普寄出信函後，日韓兩國都同意大幅增加投資及採購金額，甚至日方還決定成立由美國政府控管的基金，以達成15%關稅的最終結果。

美國宣布將課徵台灣20%關稅，應該還是屬於「談判手段」，畢竟台灣未收到川普上月寄出的信函，雙方亦未宣布達成協議。但這個暫時性數字，確實已經比當時對日韓釋出的關稅率相對友善。

趙怡翔最後說，而最終要檢驗的依然還是「讓利」這部分。日韓為將關稅調降至15%，提出數千億美元的投資與採購。至於這方面的「讓利」是否對台灣最有利，符合我經濟需求，這就是各界應持續關注的重點。

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