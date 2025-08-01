台美對等關稅20％揭曉 勤業眾信：台企進入新1輪調整期

台美對等關稅20%揭曉，勤業眾信表示，台企進入新1輪調整期。（彭博資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普宣布，對台灣課徵20%對等關稅稅率，明顯高於同屬半導體供應鏈主要國家如歐盟的德國與荷蘭、日本與韓國的15%，與越南稅率相當。雖稅率已揭曉，台灣仍可比照日本、越南模式，透過強化對美投資與擴大市場開放程度，持續與美方協商，爭取調降稅率或優化協議內容。不過，各國簽署的貿易協議尚需完成國內法定程序，未來變數仍多，且關鍵的半導體232條款尚未公布，產業仍籠罩不確定性。

勤業眾信指出，對美差別關稅將重塑全球供應鏈格局，企業應加快評估並調整生產基地，預作準備以因應美國與其他經濟體可能採行的關稅與非關稅貿易措施，並擬定多套情境劇本，強化供應鏈韌性與彈性配置。

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目前日本、韓國及歐盟等半導體主要貿易夥伴的對等關稅稅率已底定，半導體232條款徵稅結果尚未公布。由於各國出口商品結構不同，美方訴求各異，貿易協議內容也尚在磋商中，整體發展仍不明朗。這場關稅攻防，也象徵全球進入高關稅時代，未來是否比照美國採分國別徵稅、進口配額等作法，值得持續觀察。

勤業眾信間接稅負責人洪于婷會計師分析，川普總統以美日貿易協議為基本藍圖，美歐及美韓貿易協議皆採以開放國內市場加上對美投資來換取低關稅。此外，甫通過的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）鼓勵半導體在美設廠，反映美國政府希望透過租稅優惠措施及關稅措施雙管齊下，讓整個半導體供應鏈可以回歸美國製造之政策目標。

台灣、日本、韓國主要對美輸出的產品多在232條款範圍中，亦同屬半導體供應鏈主要國家，232條款稅率尚未公布，後續發展亦將可能牽動半導體供應鏈變動，特別是未與美國達成貿易協議之國家。此外，值得注意的是，半導體供應鏈中許多關鍵生產要素並未涵蓋在232條款範圍，例如半導體生產過程使用的特殊化學品等，此類產品將受到對等關稅稅率影響。若不同產地適用關稅稅率有別，則可能影響產業佈局。

洪于婷指出，半導體供應鏈廠商相對其他產業普遍獲利較佳、較具韌性，也較能轉嫁成本給客戶。即便半導體關稅仍存在不確定性，企業預期將加速半導體供應鏈調整生產基地，供應鏈將更為分散。同時，不只是關注美國貿易及關稅政策，也須關注整體供應鏈上下游包括歐盟及亞洲各國因應川普關稅變革採取之應變或甚至報復措施。美國在短期間開啟了貿易協議新框架，是否之後各國會更靈活運用類似貿易措施，如要求投資該國以換取較低進口關稅或較多進口配額，或者出口管制，特別是半導體供應鏈之穩定，已是各國納入國家安全框架之考量，企業須考量各項關稅稅率與非關稅政策適用的範圍，或者有機會供應鏈既有供貨模式被迫改變，盡快完成供應鏈開放市場後衝擊評估，並準備多套劇本，因應不同之情境及考慮不同之策略選項。

勤業眾信稅務部會計師洪以文表示，除了關稅稅率之外，非關稅貿易措施亦是川普政府考量整體關稅政策以及關鍵產業在美製造政策的一環。常見的非關稅貿易措施包括進口配額、輸出入許可和其他非關稅貿易壁壘等。以美日貿易協議為例，將使日本輸美汽車適用15%稅率不受進口配額限制，對照英美日前達成之貿易協議，英國輸美汽車10%稅率則有十萬輛配額，超過部分會回歸25%稅率。由此觀之，全球半導體供應鏈的組成方式亦可能因為關稅以及非關稅貿易措施而有更細緻的劃分，企業須更加留意相關政策發展及供應鏈盤點與溯源。

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