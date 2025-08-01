焦點股》日月光：晶片關稅衝擊 股價下挫

日月光營運長吳田玉指出，希望台灣半導體業的晶片關稅幅度，與競爭對手的差異不要太大，大家對台灣半導體產業要有信心。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）營運長吳田玉指出，美國針對232條款晶片產業調查對台灣半導體業可能影響，他認為目前還不知道答案，但希望台灣半導體業的晶片關稅幅度，與競爭對手的差異不要太大，大家對台灣半導體產業要有信心。

吳田玉指出，關稅議題不僅牽涉個別產業供應鏈、也關係到整體經濟、生態系動向及如何因應之道，問題非常複雜，大家都很擔心、日月光也擔心，目前靜觀其變，日月光投控也會持續投資布局。

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日月光今股價開143.5元，盤中最低141.5元，截至10點17分，股價回升至147元、下跌5元，跌幅3.5 6％，成交量2.27張。

日月光投控明召開法說會並公布第2季財報，第2季稅後淨利為75.21億元，稅後每股盈餘（EPS） 1.74元，較上季的1.75元近持平，上半年累計稅後每股盈餘3.49元。

展望下半年，吳田玉表示，以美元計價，預期封測業務第3季成長動能將持續，第4季也能季增，下半年逐季成長。

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