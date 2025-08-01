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藏壽司股東優待券申請條件1次看 最高可申請50張

2025/08/01 10:30

亞洲藏壽司今天公布114年「股東優待券」申請條件，8月14日除權（息）交易日前仍持股3000股（含）以上股東即符合資格，並於9月5日至10月4日開放官網申請，逾期不受理。（亞洲藏壽司提供）亞洲藏壽司今天公布114年「股東優待券」申請條件，8月14日除權（息）交易日前仍持股3000股（含）以上股東即符合資格，並於9月5日至10月4日開放官網申請，逾期不受理。（亞洲藏壽司提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞洲藏壽司（2754）款待股東，今天公布114年「股東優待券」申請條件，8月14日除權（息）交易日前仍持股3000股（含）以上股東即符合資格，並於9月5日至10月4日開放官網申請，逾期不受理。

亞洲藏壽司指出，為配合相關法令，優化服務體驗，今年起調整為股東專屬優惠折價活動，每張票券面額更改為100元，兌換方式改以滿額折抵，單次消費不限張數抵用。

凡在除權（息）交易日114年8月14日前持股達3000股的股東，可申請10張100元優待券，價值共計1000元；持股達5000股，可申請20張100元優待券，價值共計2000元；持股達1萬股，可申請50張100元優待券，價值共計5000元，股東優待券申請期限從9月5日至10月4日截止。

亞洲藏壽司表示，自2021年引進日本母公司股東優待制度，每年兌換率皆破9成，為免權益受損，提醒符合資格的股東們，記得把握時間上官網投資人專區申請「https://investor.kurasushi.tw/shareholders-voucher」，優待券將於10月下旬陸續寄出。

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