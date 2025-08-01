急起直追！庫克：蘋果已準備好銀彈將擴大投入AI

蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技大廠蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）週四（7月31日）表示，蘋果正準備擴大資金投入AI（人工智慧）領域，透過建立更多資料中心或收購該領域規模更大的公司，以幫助蘋果在AI領域追上競爭對手，此舉也象徵著蘋果將改變他們以往節儉的做法。

《路透》報導，作為科技巨頭之一，蘋果一直很難跟上微軟（Microsoft）、Google等競爭對手的步伐，這兩家公司都推出了吸引數億用戶使用的AI聊天機器人或AI助手。同時，也在AI領域投入巨額資金，Google計劃在明年投入850億美元（約新台幣2.55兆元），微軟則計劃投入1000億美元（約新台幣3兆元），主要用於資料中心。

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相較之下，蘋果則依賴外部資料中心供應商來處理部份雲端運算工具。儘管蘋果與開發出ChatGPT的OpenAI就提供iPhone部份功能展開了高調合作，蘋果仍試圖在公司內部研發大部份AI技術，包括升級虛擬助理Siri，但成效似乎並不理想，蘋果已將Siri的升級計劃延後到明年。

在公佈完財報後的電話會議上，分析師指出，蘋果歷史上從不進行大規模的收購，並詢問是否會採取不一樣的方式，來實現該公司在AI領域的雄心壯志。對此，庫克回應稱，蘋果今年已經收購了7家較小的公司，並願意收購規模更大的公司。

庫克表示，蘋果對於公司能夠加速發展路線的併購案持非常開放的態度，不會侷限於某一種規模的公司，儘管今年至今蘋果收購的公司規模都相對小。庫克補充，只要是一家能夠幫助蘋果加速發展的公司，蘋果就會感興趣。

過去的案例來看，蘋果傾向於收購擁有高度專業化技術的小型公司，以打造特定的產品。公司史上最大的一筆交易是2014年以30億美元（約新台幣901.35億元）收購知名音訊設備品牌Beats Electronics，隨後又以10億美元（約新台幣300.45億元）收購了英特爾（Intel）的數據機晶片業務。

蘋果週四也提到，計劃擴大在資料中心的投入，在此之前，該公司每年在這一領域的投資僅數十億美元。蘋果財務長帕雷克 （Kevan Parekh）未給出具體的支出目標，帕雷克表示，這不會是指數級的成長，但會大幅成長，很大程度上取決於蘋果在AI領域的投資。

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