趙少康「台灣關稅32％」被網友洗臉 林楚茵：金管會要不要查？

日前搶先爆料宣稱稅率是32%的前中廣董事長趙少康遭網友洗臉。對此民進黨立委林楚茵表示，趙少康大罷免大造謠關稅32%，唱衰台灣動盪台灣股市，金管會要不要查起來？（圖擷取自 臉書）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普公布各國最新關稅稅率，台灣8月7日起關稅20%，引發各界高度關注，日前搶先爆料宣稱稅率是32%的前中廣董事長趙少康遭網友洗臉。對此民進黨立委林楚茵表示，趙少康大罷免大造謠關稅32%，唱衰台灣動盪台灣股市，金管會要不要查起來？

林楚茵在臉書PO文表示，藍白不用急著唱衰！趙少康要不要出來先道歉？台美關稅協商尚未落幕，20%只是「暫時性稅率」！還在繼續談，比較日韓與台灣關稅：日本15%：日方須提供16.5兆台幣投資＋開放汽車、白米、和其他農產品等多項貿易領域；韓國15%：韓方須付出10.5兆台幣「由美方擁有與控制的投資資金」＋3兆台幣美國能源；台灣20%：是「暫時性稅率」，協商尚未完成！

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林楚茵直言，談判團隊繼續努力中，台灣是不例外，目前中國、墨西哥也都還在談，至於趙少康大罷免大造謠關稅32%，唱衰台灣動盪台灣股市，金管會要不要查起來？

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