晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》定穎：搶進AI伺服器 股價狂噴挑戰漲停

2025/08/01 10:18

定穎今日股價再創波段新高。（定穎提供）定穎今日股價再創波段新高。（定穎提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠定穎投控（3715）跨足AI（人工智慧）市場，積極擴展高階HDI板與多層板，推動子公司超穎電子電路在上海證券交易所掛牌，已於7月10日審議通過，未來上市後可望為定穎增添擴產資金，提升高多層PCB與高階HDI製程技術能力，緩解產能瓶頸，提高在伺服器、汽車電子、儲存領域的市場地位。定穎近期股價持續走強，今日開低後立刻急拉，企圖朝漲停靠攏。

截至10:02分左右，定穎股價大漲8.99%，暫報86.1元，成交量逾3.65萬張，逼近昨日全天成交量。

定穎泰國廠第1季稼動率約50%，第2季約為50-60%，下半年稼動率將再提升；泰國廠引進高階PCB製程，網通及伺服器產品佔70%，其他包括高階汽車板、儲存裝置、電腦及周邊，HDI板預計下半年增加產量，隨著稼動率提升，高階產品陸續加入量產，產品組合優化，泰國廠虧損將逐步收斂，有助定穎毛利率與獲利表現。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財