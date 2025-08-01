焦點股》定穎：搶進AI伺服器 股價狂噴挑戰漲停

定穎今日股價再創波段新高。（定穎提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠定穎投控（3715）跨足AI（人工智慧）市場，積極擴展高階HDI板與多層板，推動子公司超穎電子電路在上海證券交易所掛牌，已於7月10日審議通過，未來上市後可望為定穎增添擴產資金，提升高多層PCB與高階HDI製程技術能力，緩解產能瓶頸，提高在伺服器、汽車電子、儲存領域的市場地位。定穎近期股價持續走強，今日開低後立刻急拉，企圖朝漲停靠攏。

截至10:02分左右，定穎股價大漲8.99%，暫報86.1元，成交量逾3.65萬張，逼近昨日全天成交量。

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定穎泰國廠第1季稼動率約50%，第2季約為50-60%，下半年稼動率將再提升；泰國廠引進高階PCB製程，網通及伺服器產品佔70%，其他包括高階汽車板、儲存裝置、電腦及周邊，HDI板預計下半年增加產量，隨著稼動率提升，高階產品陸續加入量產，產品組合優化，泰國廠虧損將逐步收斂，有助定穎毛利率與獲利表現。

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