美對台課20％關稅 彰化水五金業者哀嚎：怎麼活啊......

彰化縣鹿港鎮頂番婆地區是台灣水五金產業的重鎮，被譽為「水龍頭的故鄉」，占全台產值8成以上。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕美國今天（1日）啟動對等關稅，台灣稅率20%，高於日本、韓國等國，雖然，總統賴清德在其臉書強調是「暫時性關稅」不過，彰化縣水五金業者已經哀鴻遍野，籲請政府繼續努力，如果最後真的談不下來就是20%了，希望政府研議調整營業稅、營所稅等稅率，減輕成本負擔。

彰化縣鹿港鎮頂番婆地區是台灣水五金產業的重鎮，被譽為「水龍頭的故鄉」，占全台產值8成以上，全球超過一半的水龍頭都源自這裡，許多國際知名品牌的水龍頭也是由頂番婆地區的業者代工，韓國、中國及東南亞國家是競爭對手。

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彰化縣水五金產業發展協進會前理事長陳啟鋒憂心表示，韓國稅率比台灣低，台灣競爭優勢就差了一截，20%稅率很無奈也不能接受，國內水五金以OEM為主，利潤在個位數內，一下子稅率由原本的10%翻倍成20%，等於利潤都被稅率吃掉了，「怎麼活啊！」如果稅率沒有轉圜餘地，不少美國客戶早在4月9日之後就加緊下單、搶搭關稅寬限期末班船，囤貨因應，如今關稅稅率出爐，美國客戶轉單效應會出現，國內業者從現在開始到年底會很慘。

除了水五金之外，彰化其他以外銷為主的傳產業者也面臨相同壓力，包含螺絲、工具機、自行車零組件等，皆憂心關稅提高將使台灣產品在國際市場競爭力下滑，恐掀起一波轉單潮。業者呼籲政府提供配套稅負減免措施，否則一旦客戶流失，將難以回頭。面對高關稅急轉直下的出口困境，產業界只能苦撐等待轉機。

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