晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美對台課20％關稅 彰化水五金業者哀嚎：怎麼活啊......

2025/08/01 10:36

彰化縣鹿港鎮頂番婆地區是台灣水五金產業的重鎮，被譽為「水龍頭的故鄉」，占全台產值8成以上。（縣府提供）彰化縣鹿港鎮頂番婆地區是台灣水五金產業的重鎮，被譽為「水龍頭的故鄉」，占全台產值8成以上。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕美國今天（1日）啟動對等關稅，台灣稅率20%，高於日本、韓國等國，雖然，總統賴清德在其臉書強調是「暫時性關稅」不過，彰化縣水五金業者已經哀鴻遍野，籲請政府繼續努力，如果最後真的談不下來就是20%了，希望政府研議調整營業稅、營所稅等稅率，減輕成本負擔。

彰化縣鹿港鎮頂番婆地區是台灣水五金產業的重鎮，被譽為「水龍頭的故鄉」，占全台產值8成以上，全球超過一半的水龍頭都源自這裡，許多國際知名品牌的水龍頭也是由頂番婆地區的業者代工，韓國、中國及東南亞國家是競爭對手。

彰化縣水五金產業發展協進會前理事長陳啟鋒憂心表示，韓國稅率比台灣低，台灣競爭優勢就差了一截，20%稅率很無奈也不能接受，國內水五金以OEM為主，利潤在個位數內，一下子稅率由原本的10%翻倍成20%，等於利潤都被稅率吃掉了，「怎麼活啊！」如果稅率沒有轉圜餘地，不少美國客戶早在4月9日之後就加緊下單、搶搭關稅寬限期末班船，囤貨因應，如今關稅稅率出爐，美國客戶轉單效應會出現，國內業者從現在開始到年底會很慘。

除了水五金之外，彰化其他以外銷為主的傳產業者也面臨相同壓力，包含螺絲、工具機、自行車零組件等，皆憂心關稅提高將使台灣產品在國際市場競爭力下滑，恐掀起一波轉單潮。業者呼籲政府提供配套稅負減免措施，否則一旦客戶流失，將難以回頭。面對高關稅急轉直下的出口困境，產業界只能苦撐等待轉機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財