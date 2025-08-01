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美公佈台關稅20％ 黃國昌批：政府除了大罷免大成功還幹了什麼？

2025/08/01 10:25

立法院民眾黨團總召黃國昌。（記者陳逸寬攝）立法院民眾黨團總召黃國昌。（記者陳逸寬攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國白宮今以行政命令發布台灣的對等關稅為20％。立法院民眾黨團總召黃國昌今舉行記者會批評，賴政府在關稅談判過程黨中徹底的搞黑箱，不斷在進行國內的大內宣， 結果這些謊言一夕之間都被戳破了；整個賴政府、卓榮泰內閣過去這段時間，他們的腦袋除了大罷免大成功以外，到底還幹了什麼事情？

黃國昌表示，台灣20%的稅率在全部是第18高，對於這樣的結果，相信大家心情都非常的沉重，相較其他競爭國家，台灣沒什麼權利喪事喜辦，但政府還在大內宣。這樣的結果，對於早就受到過去這段時間，台幣匯率不算提升而遭到嚴重負面衝擊的產業，無疑是雪上加霜，像海嘯一般的衝擊，不僅僅是產業，台灣的勞工所要受到的影響更是驚人。

黃國昌說，跟其他我們的主要貿易競爭國家相比，可以說是處於一個最不透明的狀態，全體的台灣人民都被蒙在鼓裡，國會也被蒙在鼓裡。面對這種巨大的衝擊，卓榮泰內閣不僅僅是徹底的搞黑箱，還不斷在進行國內的大內宣， 結果這些謊言、這些牛皮一夕之間全部都被戳破了。

黃國昌說，昨天行政院的發言人出來說已經完成了技術性的磋商，美台會發表聯合的聲明，聯合的聲明在哪裡？台灣現在的狀況是連一封信都沒有收到就直接被公佈了，民眾黨團真的沒有辦法理解。整個賴清德政府、卓榮泰內閣過去這段時間，他們的腦袋除了大罷免大成功以外，到底還幹了什麼事情？讓人匪夷所思，非常的心痛，這是一個負責任的政府應該有的作為嗎？

黃國昌表示，民眾黨團已經在立法院院會正式提案，要求卓榮泰到國會來進行專案報告，並在今天早上發出協商通知，下週一上午9時邀請各黨團的代表來參與協商，希望執政黨委員不要想要再幫忙護航，行政院應該受到的監督就到國會裡面說清楚、講明白。

黃國昌表示，民眾黨團要求賴清德總統親自出來跟全體國人報告，到底答應了什麼其他的事情，全體台灣人民要付出什麼樣子的代價，以及賴政府是不是繼續打算在台灣裡面繼續搞政治鬥爭、荒廢國政，整個腦袋裡面只剩下大罷免大成功，繼續散播仇恨。希望賴清德總統三思，以台灣為念，好好幹點正事，台灣已經付出了夠慘痛的代價。

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