台灣關稅20％ 蔣萬安批中央失職：停止823大罷免

針對美國關稅，蔣萬安批評中央政府失職失能，呼籲總統賴清德停止823大罷免。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國對台關稅今（8月1日）終於翻牌20%，台北市長蔣萬安今受訪批評，中央政府失職失能，並呼籲總統賴清德停止8月23日的大罷免，共同團結一致抵抗關稅衝擊。

蔣萬安今受訪表示，政府應該發揮指引人民方向功能，但民進黨政府之前卻告訴大家，關稅會低於日、韓，這明顯與事實不符，這是政府的失職；政府應該是要團結人民，一致對抗外在的艱困挑戰，但是民進黨政府還有總統賴清德卻發動大罷免，將心力全部放在內鬥上，沒有團結一致對抗關稅的衝擊，這是政府的失能。

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蔣萬安呼籲賴總統，停止8月23日的大罷免，這個時候是全台灣共同一致對抗外在困境的艱困時刻，而非迎來另一場內耗的823大罷免。

他也說，這一次所謂對等關稅的20%，加上匯率的損失12%，對於台灣企業以及廠商的競爭力已經大打折扣、損失慘重；另方面，他之前也特別提出，在關稅談判的過程要特別留意我國關稅與臨近周邊主要競爭國家比較，不應該高於他們，但是今天我們的關稅高於日本、韓國，甚至也高過印尼和菲律賓，所以人民非常的憂心，台灣會不會在接下來區域競爭當中被邊緣化。

蔣萬安，接下來還有半導體、關鍵零組件、伺服器、藥品所要適用的關稅，政府還是必須談到最好的條件，必須要審慎因應，不能再讓人民失望，特別不能在攸關台灣人民的關鍵利益上讓步；更重要的，政府也該公布相關談判的過程，是不是還有其他協商的內容？是否包括進一步投資美國？或是開放國內市場？這些必要的資訊都應該讓人民清楚的知道，也對於接下來下一步的預判以及因應對策，大家有所了解，才能同舟共濟。

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