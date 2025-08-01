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暫時性關稅可爭取更低 工具機族群多由黑翻紅

2025/08/01 10:08

工具機族群早盤由黑翻紅。（記者林菁樺攝）工具機族群早盤由黑翻紅。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普簽署行政命令，因談判時程安排，台美尚未能進行總結會議，美方先對我國公布20%的「暫時性稅率」，但此稅率高於日本、韓國的15%，削弱我國工具機、機械出口在美市占競爭力，對傳產工具機等產業造成壓力，氣動元件龍頭亞德客‑KY（1590）早盤跌5到6%，但新台幣匯率開盤貶值，激勵工具機族群股價多由黑翻紅。

台灣被課徵對等關稅20%稅率消息迅速引發工具機個股賣壓，不過，總統賴清德火速宣布只是暫時性稅率，工具機個股都有股價都有拉回，上銀（2049）今雖以200元開盤，股價跌超過5%，但不到半小時買盤湧入，股價拉回翻紅，站回213元。

上銀雖受關稅、匯率、俄烏戰爭等不確定性干擾，但上銀今年前6月合併營收為117.64億元，年增0.64%，受到先前新台幣急升影響，上銀第二季獲利估較上季回落，但近期新台幣逐步回貶，有助於上銀第三季獲利回溫。

亞德客昨公布第二季及上半年合併營收、營業毛利及營業利益均優於去年同期，但受到匯率影響、認列匯損，單季EPS為10.19元、上半年EPS為19.86元，略低於去年同期；亞德客今開盤841元，受關稅消息衝擊，股價一度下挫到793元，但隨後也拉回到812元價位附近，跌幅約在5-6%。

其他工具機大廠全球傳動（4540）、東台（4526）、百德（4563）、高鋒（4510）、直得（1597）等今天均受關稅衝擊開跌，但不到一小時，股價均已翻紅，推測與今日新台幣開盤逼近30元價位有關，工具機等大廠先前均表態，匯率衝擊大於關稅，盼匯率穩定，有助企業營運。

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