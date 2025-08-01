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藍批關稅高於日韓 吳思瑤：已有效下降12％、持續談判中

2025/08/01 10:56

民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，台灣從32%爭取到下降了12%，以數字來看，台灣談判團隊的努力並不比日韓差。（資料照）民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，台灣從32%爭取到下降了12%，以數字來看，台灣談判團隊的努力並不比日韓差。（資料照）

〔記者李文馨／台北報導〕美國對等關稅公布，台灣稅率為20%，高於日本和韓國的15%。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，台灣從32%爭取到下降了12%，以數字來看，台灣談判團隊的努力並不比日韓差；同時強調，雙方談判還在進行中，這是暫時性的稅率，談判團隊絕對會努力爭取比20%更好的稅率。

吳思瑤今天上午在立法院受訪表示，台灣從32%降到20%，這是階段性、暫時性的稅率，因為台美雙方還有意願繼續談判，雙方也還有方案正在討論，換言之，目前暫時性的稅率降了12%，但行政部門國安談判團隊還在努力爭取更好的結果。

吳思瑤指出，在野黨以日韓作為比較基準，而回溯到7月，當時美國給日本、韓國暫時性的稅率是24%、25%，最終他們只降了不到10%，但台灣已經從32%有效爭取到下降了12%，以數字比較來看，台灣談判團隊的努力成果並不比日韓差。

民進黨立委邱志偉表示，台灣是美國第六大貿易逆差國，從目前台灣獲得的暫時性稅率來看，和美國第三大貿易逆差國越南取得相同稅率，應是美方給予台灣此數字來源的基礎。不過，這還是要以未來的談判條件作為判斷基準，他相信談判團隊會守住底線，爭取台美最佳共識。

他也批評，藍白在公布階段性的暫時稅率，就要急著批評政府，還以喪權辱國等不堪字眼來羞辱談判團隊，根本只是在干擾談判的進行，甚至會給予美方錯誤資訊，恐怕談妥的數據又讓美方疑慮，這是國人最不樂見的情況。

民進黨立委王定宇指出，台灣的暫時性稅率比日、韓的暫時性稅率低5%，也比4月份時的32%低很多，當然也比戰鬥藍趙少康的內線消息低很多。他認為，20%稅率比今天宣布的部分國家略高，主要為我國是美國前六大逆差國，但需要關心的是附加條款內容，期待台灣在總結會議能促成比20%更低的最終關稅。

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