台灣20％關稅原因揭曉？美官員爆料對等關稅被「分3大類」

美國白宮於當地時間31日公布各國關稅行政命令，其中台灣稅率為20%。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮於當地時間31日公布各國關稅行政命令，其中台灣稅率為20%，根據美媒報導，川普此次關稅分為徵收10％、15％或更高稅率的3大類，而台灣可能屬於第3類「與美沒有達成協議且存在大量貿易逆差的貿易夥伴」。

根據《彭博》報導，1位不願透露姓名的美國政府高級官員對記者表示，貿易夥伴被分為3類：

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1.與美國有商品貿易順差的貿易夥伴稅率為10%。

2.與美國達成交易或存在少量商品貿易逆差的貿易夥伴稅率約為15%。

3.是與美國沒有達成交易且存在大量商品貿易逆差的貿易夥伴稅率則更高。

根據《CNN》分析，針對進口至美國的商品所課徵的「全面性」關稅將維持在10%，與4月2日實施時的水準相同，但10%的關稅僅適用於與美國存在貿易順差的國家，也就是美國對其出口多於進口的國家。1名高級政府官員表示，這適用於大多數國家。

至於與美國存在貿易逆差的國家，15%的稅率將作為新的關稅下限。約有40個國家將被課以這項15%的新關稅。對其中許多國家來說，這項關稅水準比4月2日開始實施的「對等性」關稅還低，但對少數幾個國家而言則會更高。

此外，還有10多個國家的關稅高於15%，其原因是這些國家或已與美國達成貿易框架協議，或是川普曾致函該國領袖曾發出通知信函，明確要求適用更高稅率。該名高級官員指出，這些國家大多與美國有最高程度的貿易逆差。

台灣部分，原先預告的32%高關稅被壓低至20%，但仍高於日本與南韓獲得的15%稅率，而今日稍早，總統賴清德在臉書上指出，主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此，美方先對台灣公布20％的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。

賴清德也預定今日上午11點30分在總統府召開記者會，向國人完整說明。

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