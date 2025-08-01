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焦點股》台積電：關稅衝擊 股價跌至1140元

2025/08/01 09:40

台積電受關稅衝擊股價跌至1140元，市值失守30兆元大關。（記者洪友芳攝）台積電受關稅衝擊股價跌至1140元，市值失守30兆元大關。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國公布台灣對等關稅為20%，超過日本、南韓的15%，衝擊晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今股價以1145元開出，早盤最低為1140元，大跌20元、跌幅1.72%，市值失守30兆元大關，為29.56兆元，半導體類股跌幅超過1%。

台積電先進製程領先業界，受惠客戶對3、5奈米製程的強勁需求，日前將全年營收以美元計上修約年增30%，較先前預估約24-26%調高，台積電指出，此上修已將關稅因素考量在內。

法人認為，川普對台灣僅公布20%的對等關稅稅率，但台廠出口美國的商品有8成都跟232條款有關，接下來的半導體晶片關稅會落在多少才更該是留意的重點，基本情境預估可能高達30%至35%。

不過，業界對晶片關稅到底要如何課徵，認為還有待觀察，目前無法講明確影響性，台積電可以說是「獨家」的先進製程，賣的是價值，預期有能力將關稅成本轉嫁給客戶，影響程度相對小，較擔心的是關稅影響通膨、影響終端產品銷售的景氣下滑。

台積電昨盤中達1165元新天價，終場收在1160元也創收盤新高價，上漲5元，市值達30.08兆元，成交量3.31萬張，其中，外資買超9040張，為連6買，累計買超超過3萬張，7月共買超近11萬張，顯示外資看好台積電營運競爭力。

台積電在美國投資已加碼到1650億美元，共將投資興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠及1座主要研發中心。第1座廠已於去年第4季採用4奈米製程進入量產，第2座廠正建置無塵室廠務設施，將採3奈米製程技術，第3座廠開始動工中，將採用2奈米和A16製程技術，以滿足當地客戶對AI相關的需求強勁，台積電並將考慮加快生產進度。

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